Văn hóa

Chiếu phim 'Mưa đỏ' trong chuỗi sự kiện 'Tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
16/10/2025 08:48 GMT+7

Để tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật, dấu mốc của nửa thế kỷ sáng tạo và khát vọng vươn lên, TP.HCM - một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, nơi hội tụ của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài năng - tưng bừng tổ chức loạt sự kiện, trong đó có chiếu phim 'Mưa đỏ'.

Từ ngày 18.10,  tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy, Sở VH - TT TP.HCM phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VH - NT) TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM và các sở, ngành sẽ tổ chức nhiều sự kiện 'Tổng kết 50 năm VH - NT TP.HCM'.

Công bố 50 tác phẩm VH - NT tiêu biểu của TP.HCM - một sự kiện nổi bật của thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất

Công bố 50 tác phẩm VH - NT tiêu biểu của TP.HCM - một sự kiện nổi bật của thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Cảnh trong phim Mưa đỏ

Cảnh trong phim Mưa đỏ

Ảnh: ĐPCC

Hội nghị tổng kết 50 năm VH - NT TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025) và chuỗi hoạt động nhằm tổng kết hành trình nửa thế kỷ phát triển của VH - NT với những thành tựu rực rỡ là những hoạt động trọng tâm thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TPHCM, đồng thời tri ân, tôn vinh các thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến tài năng, trí tuệ, tâm huyết để xây dựng diện mạo phong phú, đặc sắc của VH - NT thành phố mang tên Bác.

Lúc 8 giờ ngày 18.10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (số 324 Chu Văn An, P.Bình Thạnh) diễn ra hội nghị Tổng kết 50 năm nền VH - NT TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất. Tiếp đó là lễ khai mạc Những ngày VH - NT TP.HCM dự kiến vào 18 giờ ngày 18.10 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P.Sài Gòn). 

Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ T.Ư Cục miền Nam sáng 19.10 tại Trung tâm Hội nghị 272 (số 272 Võ Thị Sáu, P.Xuân Hòa). Chương trình giao lưu, trình diễn thơ - nhạc với chủ đề 50 năm - thơ nhạc cất cánh cùng thành phố (tối 20.10) và lễ bế mạc, giao lưu văn hóa nghệ thuật với tỉnh Nghệ An tại Nhà văn hóa Thanh Niên (tối 21.10).

Nhiều sự kiện VH - NT hấp dẫn sẽ được TP.HCM tổ chức trong dịp này

Nhiều sự kiện VH - NT hấp dẫn sẽ được TP.HCM tổ chức trong dịp này

Ảnh: NGUYỄN Á

Đường sách TP.HCM sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong Những ngày VH - NT TP.HCM

Đường sách TP.HCM sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong Những ngày VH - NT TP.HCM

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ở các điểm phối hợp khác tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Côn Đảo trong tháng 10 và 11, Những ngày VH - NT TP.HCM sẽ là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, mang tính tổng hợp tất cả các lĩnh vực nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại – từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế đến các loại hình nghệ thuật mới. 

Các hoạt động bao gồm: chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm soạn giả Viễn Châu, biểu diễn các vở cải lương: Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung – Vĩnh Điền), San hô đỏ (tác giả: Bích Ngân, chuyển thể cải lương: Phạm Văn Đằng), vở kịch nói Khát vọng bình yên, (tác giả Trần Ngọc Ánh), chiếu phim Mưa đỏ và triển lãm ảnh.

Theo lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM, sự kiện đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của nền VH - NT TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025) được định hướng tổ chức thường xuyên trong những năm tiếp theo và sẽ trở thành hoạt động thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị sáng tạo nghệ thuật của TP.HCM.

