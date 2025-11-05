Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo khu vực có gió mạnh nhất trong bão Kalmaegi (bão số 13)

Phan Hậu
Phan Hậu
05/11/2025 18:57 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định về thời điểm, khu vực sẽ có gió mạnh nhất trong cơn bão Kalmaegi,

Cập nhật mới nhất về cơn bão Kalmaegi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 17 giờ hôm nay 5.11, tâm bão Kalmaegi ở vị trí khoảng 12,1 độ vĩ bắc và 116,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 280 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 850 km về phía đông đông nam. 

Dự báo khu vực có gió mạnh nhất trong bão Kalmaegi (bão số 13)- Ảnh 1.

Bão Kalmaegi (bão số 13) đang hướng vào các tỉnh miền Trung

ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 14, tương đương tốc độ 150 - 166 km/giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bắt đầu từ chiều tối 6.11, khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk cần đề phòng nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 6.11, trên đất liền ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Dự báo vùng trọng tâm gió mạnh là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Bão Kalmaegi gây mưa lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi, từ ngày 6 - 7.11, từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa lớn. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm/đợt, một số nơi có lượng mưa trên 600 mm/đợt.

Từ nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt, có nơi mưa rất to - trên 450 mm/đợt. Dự báo từ ngày 8.11 mưa giảm dần.

Khu vực bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, người dân các tỉnh nói trên cần đề phòng giông lốc trước và trong khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, bởi cơn bão này có hoàn lưu rất rộng.

