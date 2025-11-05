3 yếu tố trên biển khiến bão Kalmaegi (bão số 13) tiếp tục mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 5 giờ sáng 5.11, bão Kalmaegi vượt qua khu vực phía bắc của đảo Palawan của Philippines và đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng chiều 6.11 bão đi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Bão Kalmaegi (bão số 13) khi vào Biển Đông sẽ tiếp tục mạnh lên ẢNH: VNDMS

Khoảng đêm 6.11 (sau 21 giờ) đến sáng sớm 7.11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy, nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông.

Bão Kalmaegi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 hướng về Gia Lai

Đến nay, dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ bão Kalmaegi. Nhận định tác động bão ảnh hưởng đến đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 6.11, trên đất liền ven biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14 - 15. Dự báo thời gian gió mạnh nhất từ tối 6.11 đến sáng 7.11.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 có đường đi, tác động tương tự bão số 12 (bão Damrey) năm 2017 và bão số 9 (bão Molave) năm 2020.

Bão Kalmaegi đổ bộ các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa với cường độ mạnh cấp 9, ở Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 12 - 13, ở Gia Lai và Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ), Lâm Đồng có gió giật mạnh cấp 10 - 11.

Lượng mưa phổ biến trên khu vực Huế - Khánh Hòa khoảng 150 - 250 mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80 - 150 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam) 280 mm; Ba Tơ 338 mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382 mm; An Nhơn 296 mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295 mm; An Khê 266 mm; Krông Pa (Gia Lai) 237 mm.

Khi đổ bộ các tỉnh Quảng Ngãi - Đà Nẵng, bão Kalmaegi có cường độ mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14. Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 - 14. Bão gây mưa lớn 150 - 400 mm ở nhiều nơi từ Nghệ An - Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, chịu ảnh hưởng của mưa lớn do bão Kalmaegi (bão số 13), các sông từ Quảng Trị - Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Trong đó, mức lũ và ngập lụt trên các hệ thống sông ở Huế, Đà Nẵng khả năng cao không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua.