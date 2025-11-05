Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ, cách Quy Nhơn khoảng 200 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Đến 4 giờ ngày 7.11 , bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 7.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền phía đông Thái Lan. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.