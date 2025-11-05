Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét
Video Thời sự

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/11/2025 17:57 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 5.11.2025, vị trí tâm bão số 13 (Kalmaegi) cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía đông đông bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ, cách Quy Nhơn khoảng 200 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Bão số 13 (Kalmaegi) giật cấp 17, miền Trung đối mặt sóng cao 10 mét

Đến 4 giờ ngày 7.11 , bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 7.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền phía đông Thái Lan. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Tin liên quan

Bão số 13 (Kalmaegi) còn mạnh thêm, hướng thẳng Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Bão số 13 (Kalmaegi) còn mạnh thêm, hướng thẳng Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Vào lúc 10 giờ sáng 5.11.2025, vị trí tâm bão Kalmaegi đang cách đảo Song Tử Tây 450 km, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17 và dự báo còn mạnh thêm.

Hơn 150 chiến sĩ gia cố bờ kè biển Cửa Đại trước bão số 13

Ký ức mưa lũ kinh hoàng ở Đà Nẵng: ‘Còn người thì còn của’

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Kalmaegi tin bão mới nhất thời tiết dự báo bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận