Bạn đọc

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
03/11/2025 08:03 GMT+7

Xuất phát ngay khi cơn lũ vừa rút, đoàn cứu trợ của Công ty CP Nguyệt Anh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Báo Thanh Niên mang những phần quà nghĩa tình đến với người dân vùng lũ xứ Huế.

Hai ngày sau cơn lịch sử, khu vực nội thành Huế vẫn ngổn ngang bùn rác. Băng qua những con đường nội thành xác xơ, lầy lội bùn đất, ngày 1.11, đoàn cứu trợ của Công ty CP Nguyệt Anh (ở tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai) và Báo Thanh Niên đã đến với bà con nghèo tại P.Phú Xuân, TP.Huế.

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế - Ảnh 1.

Ông Đinh Bình Minh (trái), đại diện Công ty CP Nguyệt Anh và bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa xã hội P.Phú Xuân, trao quà cho cụ ông Trần Ngọc Leo (92 tuổi)

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

P.Phú Xuân là đơn vị hành chính mới, sáp nhập từ 6 phường cũ gồm: Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa và Đông Ba. Đây là địa bàn thấp trũng của TP.Huế, hầu như bị cô lập hoàn toàn trong suốt 3 ngày xảy ra cơn lũ lịch sử (từ 27 - 29.10). Trong suốt thời gian ngập chìm trong nước lũ, không điện, không nước và thông tin liên lạc gián đoạn, người dân khu vực này phải trú ẩn trong các ngôi nhà cao tầng hoặc tự kê bàn ghế lên cao để chống chọi.

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế - Ảnh 2.

PV Thanh Niên trao quà cho bà con vùng lũ P.Phú Xuân

ẢNH: ANH KHANG

Cùng với sự ứng cứu, di dời kịp thời của các lực lượng quân đội, công an, bằng sự kiên cường và kinh nghiệm, hầu hết người dân nơi đây đã bảo toàn được tính mạng qua cơn lũ dữ. Tính đến ngày 1.11, P.Phú Xuân ghi nhận 1 người thiệt mạng. "Giữ được mạng sống là tốt lắm rồi, còn toàn bộ tài sản hầu như bị nước lũ nhấn chìm và hư hỏng", cụ ông Trần Ngọc Leo (92 tuổi, ở P.Phú Xuân) chia sẻ tại buổi nhận quà.

PHẦN QUÀ ĐẬM NGHĨA TÌNH

Những phần quà thiết thực gồm gạo, cá khô, mì gói, sữa… đã được các anh chị em công nhân của Công ty CP Nguyệt Anh gói ghém cẩn thận bằng tất cả tấm lòng yêu thương dành cho đồng bào vùng lũ xứ Huế.

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế - Ảnh 3.

Ông Đinh Bình Minh (trái), đại diện Công ty CP Nguyệt Anh và bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa xã hội P.Phú Xuân, trao quà cho người dân vùng lũ P.Phú Xuân

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

500 phần quà và tiền mặt (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng), tổng giá trị 500 triệu đồng, đã được đoàn cứu trợ phát tận tay cho 500 hộ dân tại 4 điểm dân cư gồm khu vực Thuận Thành cũ (100 suất), Tây Lộc - Thuận Hòa cũ (200 suất), Thuận Lộc (100 suất), Đông Ba - Phú Hậu (100 suất).

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Đinh Bình Minh, đại diện Công ty CP Nguyệt Anh, xúc động: "Qua báo chí và các phương tiện truyền thông, ngay khi hay tin cơn lũ lịch sử nhấn chìm TP.Huế, lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vô cùng thương cảm. Nhìn cảnh nhà cửa bà con ngập chìm trong biển nước, chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Vì vậy, ngày 31.10, chúng tôi đã xuất phát từ Bình Định với mong muốn có mặt tại Huế sớm nhất có thể để chia sẻ khó khăn cùng với bà con. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, tập thể cán bộ công nhân Công ty CP Nguyệt Anh mong muốn những phần quà nhỏ nhoi của mình góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống".

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế - Ảnh 4.

Niềm vui của người dân Phú Xuân sau khi nhận quà

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Nhận phần quà mang đầy nghĩa tình của Công ty CP Nguyệt Anh, bà Lê Thị Thảo (75 tuổi, ở P.Phú Xuân) cho biết gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Bà còn mẹ già 95 tuổi, suốt 3 ngày khi cơn lũ ập đến, hai mẹ con kê bàn lên giường ngồi cầm cự bằng nồi cơm nguội ăn với muối chờ ngày nước rút. "Nay nhận được phần quà có gạo, có mì, có cá khô lại còn có tiền nữa, mẹ con tôi rất mừng. Vậy là hai mẹ con đã có cái ăn cho những ngày tới. Nhà cửa giờ không còn gì nữa cả", bà Thảo nghẹn ngào.

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế - Ảnh 5.

Ông Đinh Bình Minh, đại diện Công ty CP Nguyệt Anh, trao quà cho bà con vùng lũ P.Phú Xuân, TP.Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Đại diện chính quyền địa phương, bà Võ Thị Phương Khanh, Trưởng phòng Văn hóa xã hội P.Phú Xuân, chia sẻ: "Trải qua cơn lũ, bà con nhân dân P.Phú Xuân được đón nhận những phần quà thiết thực và nghĩa tình của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Nguyệt Anh, thông qua kết nối của Báo Thanh Niên trong thời điểm này là nguồn động viên vô cùng to lớn. Thay mặt lãnh đạo UBND P.Phú Xuân, chúng tôi bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến anh chị lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty và Báo Thanh Niên đã quan tâm kịp thời đối với người dân P.Phú Xuân, TP.Huế".

Mang nghĩa tình người Quy Nhơn đến vùng lũ xứ Huế - Ảnh 6.

Ngổn ngang sau lũ ở Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ 10 tỉ đồng giúp bà con vùng lũ ở Huế

Quỹ Khởi sự từ tâm hỗ trợ 10 tỉ đồng giúp bà con vùng lũ ở Huế

Ngày 1.11, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) đã trao 10 tỉ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế, nhằm giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Sau lũ dữ, tình người ở lại

Trao yêu thương đến bệnh nhân vùng lũ Huế

