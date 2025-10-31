Trao yêu thương đến bệnh nhân vùng lũ Huế

Sáng 30.10, khi nước lũ tại TP.Huế vừa rút xuống khoảng 50 cm, một số tuyến đường nội đô đã có thể di chuyển được, PV Thanh Niên tại TP.Huế đi ghe đến hội sở chính của Ngân hàng Vietcombank tại Huế để rút 500 triệu đồng, khoản tiền của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt gửi tặng y bác sĩ và bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

PV Thanh Niên và đại diện Đoàn thanh niên Viện KSND TP.Huế trao quà cho bệnh nhân ẢNH: HỒNG NGỌC

Với sự giúp sức của Đoàn thanh niên Viện KSND TP.Huế, chúng tôi băng qua những đoạn nước còn ngập sâu từ 40 - 50 cm trên chiếc xe gầm cao của viện để đến bệnh viện, kịp thời chia sẻ khó khăn cùng đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân vừa trải qua đợt lũ lịch sử. Sau khi hội ý với lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Huế, khoản hỗ trợ được thống nhất dành 200 triệu đồng tặng đội ngũ y bác sĩ có nhà ở vùng lũ ngập sâu nhưng phải ứng trực 100% tại bệnh viện những ngày vừa qua.

300 triệu đồng còn lại dành tặng các bệnh nhân khó khăn, nhà cửa cũng bị ngập sâu. Họ đang điều trị tại bệnh viện và mất liên lạc với gia đình do nhà cửa bị ngập lụt, mất điện, mất sóng điện thoại, không ai thăm nuôi. 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) đã đến tay những bệnh nhân khó khăn nhất tại các khoa: Thận nhân tạo, Đột quỵ, Huyết học, Trung tâm Ung bướu (mỗi đơn vị 50 suất) và 100 suất (1 triệu đồng/suất) dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi khoa.

Ấ M LÒNG TRONG LŨ LỤT

Nhiều bệnh nhân nhận quà không kìm được xúc động. Ông Nguyễn Đăng Cầu (67 tuổi, điều trị tại khoa Đột quỵ), nhà ở xã Phú Lộc bị ngập sâu, rơm rớm nước mắt: "Tôi bị đột quỵ vào viện điều trị đã lâu, nay bệnh có thuyên giảm. Những ngày qua, do nhà ngập nên không liên lạc được với con cái, gia đình. Mấy hôm nay, chúng tôi toàn ăn cơm bệnh viện và cơm của các đoàn từ thiện chuyển vào. Hôm nay vẫn chưa liên lạc được với con cháu, không biết ở nhà ra sao. Có phần quà 1 triệu đồng này sẽ giải quyết được nhiều việc chờ khi liên lạc được với con cháu".

PV Thanh Niên trao quà của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cho bệnh nhân tại khoa Đột quỵ, Bệnh viện T.Ư Huế

Số tiền 500 triệu đồng trao lần này là món quà yêu thương của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt dành tặng y bác sĩ, điều dưỡng và bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Trước đó, từ ngày 24 - 26.10, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và đoàn phật tử chùa Phổ Hiền đã có đợt trao gần 500 phần quà (tổng giá trị hơn 500 triệu đồng) tại Huế, trong đó có hơn 130 suất dành cho bệnh nhi và bệnh nhân chạy thận. Lần đó, khi gặp nhiều bệnh nhân hoàn cảnh còn khó khăn, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt hứa sẽ quay trở lại. Ngay sau khi TP.Huế trải qua cơn lũ lịch sử, Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt thông qua Báo Thanh Niên thực hiện lời hứa, chia sẻ yêu thương đến đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân tại bệnh viện.

Thay mặt đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân, TS-BS Phan Như Vĩnh Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, bày tỏ niềm tri ân món quà yêu thương kịp thời của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và Báo Thanh Niên. Đây cũng là lần thứ 3 Đoàn thanh niên Viện KSND TP.Huế đồng hành với Báo Thanh Niên hỗ trợ trao quà của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện.

Cũng trong ngày 30.10, sau khi trao quà của Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt, PV Thanh Niên đã cùng nhóm thiện nguyện tại Huế băng lũ đi trao 100 phần quà cho những hộ gia đình có nhà bị ngập sâu, thiếu lương thực, thực phẩm nhiều ngày qua. Trước đó, trước hoàn cảnh nhiều người bị kẹt trong lũ dữ đang kêu cứu, PV Thanh Niên tại Huế đã kêu gọi và được sự giúp đỡ của gia đình anh Phạm Quang Phúc (Công ty Phúc Thịnh tại Huế) hỗ trợ 100 phần quà, mỗi phần gồm 1 thùng mì gói, sữa, xúc xích, bánh, nước suối. Trao quà cho bà con bị cô lập do lũ cuối đường Nguyễn Chí Thanh, P.Phú Xuân, TP.Huế ẢNH: ĐÌNH TUẤN

Anh Tuấn Sơn, Phó bí thư Đoàn thanh niên Viện KSND TP.Huế, chia sẻ: "Dù lũ vừa rút xuống một ít, nhưng nhiều nơi vẫn còn ngập sâu. Sau lũ, hầu như mọi đoàn viên, thanh niên đều bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ phối hợp với Báo Thanh Niên để đưa được những phần quà yêu thương, ý nghĩa và thiết thực đến tận tay người khó khăn. Phát quà cho những hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật trong lúc này, anh em chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng. Qua cơn lũ lớn mới thấy được tình dân tộc, nghĩa đồng bào luôn yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thiên tai hoạn nạn".