Miệt mài giao cơm chay từ thiện

"Cơm chay từ thiện bà con ơi", tiếng rao của ông Kiệt văng vẳng từ con đường ở ấp Nhơn Lộc 1 sang ấp Thị Tứ, rồi vào trong khu chợ truyền thống Phong Điền (xã Phong Điền, TP.Cần Thơ). Quen việc khoảng 2 năm nay nên mỗi lần phát cơm, ông nhớ rõ từng nhà có bao nhiêu người, cần bao nhiêu phần.

Bất kể nắng mưa, ông Kiệt đều đi tặng cơm chay cho bà con Ảnh: THANH DUY

Mỗi lần đi phát, ông Kiệt chất lên xe máy khoảng 170 hộp cơm, được lấy từ bếp ăn Phước Thiện Nhơn Ái (xã Phong Điền, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ).

Ông Kiệt có vợ và 3 con, người nhỏ nhất đã 21 tuổi. Thời trẻ, cả gia đình bôn ba kiếm sống ở Bình Dương, An Giang, Sóc Trăng (cũ). Ông làm nghề thợ hồ còn vợ bán quán ăn kiếm đồng vào đồng ra. Hơn 2 năm trước, mẹ ông bệnh rồi qua đời. Từ đó, ông quyết định ở lại quê xã Phong Điền để lo hương hỏa. Cùng lúc này, bếp ăn Phước Thiện Nhơn Ái được thành lập, ông tình nguyện tham gia với vai trò "shipper".

Mỗi ngày, bếp ăn Phước Thiện Nhơn Ái nấu khoảng 400 phần cơm. Từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã quây quần chuẩn bị. Mọi người tranh thủ nấu tới 9 giờ thì xong. Sau khi phân chia vào từng hộp, khoảng 10 giờ ông Kiệt bắt đầu đi trao cho kịp bữa ăn trưa.

Xuất phát từ tình thương và sự thấu cảm, ông Kiệt luôn miệt mài với công việc phát cơm. Tiền xăng xe do ông tự đổ và dù nắng hay mưa đều đi đúng giờ. "Thấy bà con ăn ngon miệng tôi vui lắm. Có ngày, chỉ còn vài hộp tôi cũng ráng chạy thêm mấy cây số để trao cho hết. Nhìn bà con mừng khi nhận cơm, tôi cảm thấy rất ấm lòng", ông Kiệt chia sẻ.

Thấy chồng làm việc thiện, nhiều tháng nay vợ ông là bà Nguyễn Thị Hạnh (56 tuổi) cũng đồng hành. Bà thường xuyên đến bếp ăn phụ cho thức ăn vào bọc, dọn dẹp nồi niêu, lau chùi khu vực nấu nướng. Khi ông Kiệt phát cơm xong, khoảng 13 giờ trở về với mớ rau củ mới, bà lại nhanh chân đến bếp ăn phụ cắt gọt để sáng hôm sau có sẵn nguyên liệu chế biến.

Trong công việc, nếu bà Hạnh được lòng bà con bởi sự cần cù thì ông Kiệt tạo được thiện cảm bởi sự vui tính. Cứ chạy một đoạn vắng là ông lại rao vui "cơm chay miễn phí, miễn ship đây". Thấy người bán vé số, bán ve chai ngoài đường là ông chủ động tấp xe lại mời.

Bà Hạnh, vợ ông Kiệt, chuẩn bị từng phần cơm nóng hổi để ông kịp đi tặng cho bà con Ảnh: DI HÒA

Có lẽ, vì tấm lòng nhân ái đó mà những người được phát cơm dành cho ông Kiệt nhiều lời cảm kích. Ông Lâm Văn Chính (46 tuổi, tiểu thương chợ Phong Điền) tấm tắc: "Ngày nào anh Kiệt cũng phát cơm cho bà con. Anh thương mọi người ở đây lắm. Không chỉ phát cơm miễn phí, anh còn quan tâm, giúp đỡ bà con nhiều việc khác nữa nên mọi người ai cũng quý mến, có thiện cảm với anh lắm".

Sự tử tế của người tặng cơm khiến những tiểu thương trong chợ rất cảm kích. Giữa trưa nắng, thấy ông Kiệt chạy xe bon bon trong chợ, một người bán nước pha tặng ông ngay một ly đậu nành mát lạnh để tiếp sức. Có những tiểu thương dù chẳng nhận cơm nhưng vẫn gửi tặng bó cải xanh, mớ bạc hà, bọc rau muống… Sự lan tỏa này chính là điều quan trọng nhất, giúp gian bếp nghĩa tình luôn đỏ lửa yêu thương.

Ông Lê Trung Nghĩa (71 tuổi), Trưởng bếp ăn Phước Thiện Nhơn Ái, bộc bạch: "Ông Kiệt đã hợp tác xuyên suốt với bếp ăn từ lúc khởi đầu đến giờ. Tinh thần phục vụ bà con của ông Kiệt rất tốt, rất nhiệt tình, cả vợ cũng vậy".