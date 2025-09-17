Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bếp cơm từ thiện giúp lao động nghèo

Duy Tân
Duy Tân
17/09/2025 07:46 GMT+7

Mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với người lao động nghèo, ông Lê Trung Nghĩa, 71 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, Cần Thơ), dành công sức duy trì bếp ăn từ thiện.

CHAN CHỨA TÌNH NGƯỜI

Trước đây, ông Nghĩa là nông dân, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Hơn 10 năm trước, ông giao lại toàn bộ ruộng vườn cho con cháu để dành thời gian tham gia công tác từ thiện, hỗ trợ phòng khám miễn phí, tìm và phân phát thuốc nam cho người nghèo.

Năm 2024, nhận thấy nhiều lao động nghèo vất vả mưu sinh, ông quyết định thành lập bếp cơm chay tại Thánh thất Nhơn Ái ở xã Nhơn Ái. "Dù chỉ là một hộp cơm chay, nhưng bà con vẫn có thể no bụng để đủ sức làm việc. Tôi còn khỏe ngày nào thì còn gắn bó với bếp ngày đó", ông Nghĩa chia sẻ.

Thời gian đầu, bếp ăn gặp không ít khó khăn. Chi phí mua gạo, rau củ đến tủ điện nấu cơm do các thành viên bỏ tiền túi đóng góp chưa được nhiều nên mỗi ngày chỉ nấu khoảng 100 suất cơm. Dần dần, ý nghĩa nhân văn của mô hình lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm gần xa biết đến và chung tay đóng góp. Người góp tiền, góp gạo, người tặng rau củ, người góp công… Nhờ đó, hiện nay bếp nấu hơn 300 suất ăn mỗi ngày.

Bếp cơm từ thiện giúp lao động nghèo- Ảnh 1.

Ông Nghĩa sắp xếp kệ rau, củ do người dân đóng góp để nấu những phần ăn ngon

ẢNH: DUY TÂN

Bếp cơm từ thiện giúp lao động nghèo- Ảnh 2.

Ông Nghĩa sắp những suất cơm chay vào rổ để các thành viên đi phát tặng

ẢNH: DUY TÂN

Bếp cơm từ thiện giúp lao động nghèo- Ảnh 3.

Nhiều người dân phát tâm đến hỗ trợ bếp ăn từ khâu nấu nướng đến cho vào hộp

ẢNH: DUY TÂN

Từ 7 giờ sáng, căn bếp nhỏ đã rộn ràng tiếng dao thớt, xoong nồi. Hơn 10 tình nguyện viên trong xóm cùng bắt tay vào việc. Khoảng 10 giờ, những hộp cơm được xếp gọn gàng rồi đưa lên xe máy. Các tình nguyện viên tỏa đi khắp nơi, từ chợ truyền thống đến khu lao động nghèo, nơi có nhiều người bán vé số, phụ hồ, nhặt ve chai… để trao tận tay từng suất ăn. Không chỉ dừng lại ở đó, bếp còn chuẩn bị từng phần cơm cho người già neo đơn, không có điều kiện đi lại. Các thành viên trong nhóm mang đến từng nhà. Đến gần 11 giờ, khi những chuyến xe cuối cùng trở về, bếp cơm từ thiện mới khép lại một ngày làm việc.

"Mỗi ngày, hơn 10 người trong xóm tập trung tại bếp. Người già phụ lặt rau, người trẻ nhanh nhẹn bưng bê, chia phần. Khi cơm đã sẵn sàng, bốn anh em trong nhóm thiện nguyện lên xe máy, len lỏi khắp nẻo đường để trao cho bà con nghèo những suất ăn nóng hổi. Tất cả diễn ra trong không khí rộn ràng, chan chứa tình người", ông Nghĩa nói.

KHÔNG CÓ TIỀN THÌ GÓP CÔNG, GÓP SỨC

Mỗi suất cơm chay tuy giản dị nhưng là nguồn động viên lớn đối với những phận đời khó khăn. "Thấy bà con nhận cơm, có người còn chắp tay cảm ơn, tôi càng có thêm động lực để duy trì bếp", ông Nghĩa xúc động nói.

Ông Phan Thanh Kiệt (54 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái) là người phụ trách chở cơm đi phát. Mỗi lần đi, ông chất đầy 100 suất cơm trong chiếc rổ nhựa phía sau xe, rong ruổi khắp các tuyến đường, dừng lại ở trung tâm xã để trao tận tay bà con. Ông cười hiền: "Thấy người nhận no bụng, tôi ấm lòng. Thời gian phát cơm thường rơi vào buổi trưa nắng gắt, nhưng tôi chẳng thấy mệt chút nào. Mưa gió gì cũng ráng chạy để bà con có cơm ăn".

Bếp cơm từ thiện giúp lao động nghèo- Ảnh 4.

Tình nguyện viên trao phần cơm cho người bán vé số dạo

ẢNH: DUY TÂN

Bếp cơm từ thiện giúp lao động nghèo- Ảnh 5.

Một tình nguyện viên chạy xe chở cơm đến trao tận tay người lao động nghèo, bệnh tật

ẢNH: DUY TÂN

Bà Nguyễn Lan (77 tuổi, cùng ngụ xã Nhơn Ái) gắn bó với gian bếp từ khi mới thành lập đến nay. Mỗi ngày, bà cặm cụi chuẩn bị từng phần cơm. Bà chia sẻ: "Tôi không có tiền thì góp công, chỉ mong nấu được những suất cơm thật ngon để bà con nghèo ăn ấm bụng".

Giữa trưa nắng, nhận hộp cơm chay nóng hổi từ tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Hạnh (62 tuổi, bán vé số dạo) phấn khởi cho biết: "Mỗi ngày, tôi đi bộ cả chục cây số bán vé số. Nhiều buổi trưa tôi chỉ ăn tạm ổ bánh mì rồi đi bán tiếp. Từ khi có bếp cơm chay từ thiện ở Thánh thất Nhơn Ái, ngày nào tôi cũng được nhận hộp cơm trưa. Tôi vui không chỉ vì no bụng mà còn thấy mình được bà con thương".

