Ra mắt Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương

Sự ra đời của Quỹ Chạm Yêu Thương bắt nguồn không chỉ từ một ý tưởng thiện nguyện, mà từ những hành trình đầy xúc cảm của chính các nhà sáng lập - những con người đã từng tận mắt chứng kiến và giúp đỡ nhiều phận đời mong manh, bất hạnh. Chính những lần "chạm" ấy, khi lòng trắc ẩn và khát khao sẻ chia gặp gỡ, đã khơi dậy ước muốn kiến tạo một nền tảng kết nối yêu thương bền vững, nơi mọi đóng góp, dù nhỏ bé, đều được trân trọng và lan tỏa thành điều tốt đẹp.

Đại diện Quỹ Chạm Yêu Thương ký kết hợp tác với Bệnh viện Mắt Trung ương ẢNH: N.T

Ngay sau lễ ra mắt, trong quý 4 năm 2025, Quỹ Chạm Yêu Thương dự kiến triển khai tổng ngân sách 20 tỉ đồng tập trung cho lĩnh vực hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em trên toàn Việt Nam, thông qua ba nhóm dự án trụ cột: Gieo Tương Lai - Gieo Sức Sống - Gieo Hy Vọng. Mục tiêu trong năm nay, Quỹ sẽ hỗ trợ trực tiếp trên 10.000 người yếu thế, bao gồm trẻ em, bệnh nhân nghèo và các nhóm cộng đồng dễ tổn thương trên cả nước.

Tại lễ ra mắt Quỹ Chạm Yêu Thương, bà Nguyễn Vân Linh - Phó chủ tịch Ban sáng lập, Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương chia sẻ: "Quỹ Chạm Yêu Thương ra đời với khát vọng trở thành cầu nối giữa lòng nhân ái và những hành động thiết thực, nơi tình yêu thương được biến thành sự sẻ chia cụ thể, thông qua cơ chế thiện nguyện minh bạch, hiệu quả và bền vững. Với tầm nhìn trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu tại Việt Nam, Quỹ Chạm Yêu Thương mong muốn mỗi người đều có thể dễ dàng tham gia, được trao quyền và kết nối để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng".

Là cầu nối giữa lòng nhân ái và các hành động thiết thực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, Quỹ Chạm Yêu thương đã nhận được sự đồng hành, chung tay của những tổ chức, cá nhân tiên phong. Tại lễ ra mắt, Quỹ Chạm Yêu Thương cũng đã công bố những đơn vị tài trợ tiên phong gồm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái Masterise Group, One Mount. Bằng uy tín và vị thế của Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, sự đồng hành tài trợ tiên phong của Techcombank và Hệ sinh thái sẽ tạo nền móng vững chắc cho các hoạt động của Quỹ Chạm Yêu Thương.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, đại diện nhà tài trợ tiên phong nhấn mạnh: "Trong hơn 3 thập kỷ phát triển, với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank luôn tiên phong kiến tạo, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững, có sức lan tỏa rộng khắp. Cùng chung niềm tin với Quỹ Chạm Yêu Thương vì một ngày mai tốt đẹp hơn, Techcombank và hệ sinh thái cam kết đồng hành, tiếp nối tầm nhìn và sứ mệnh mà chúng tôi đã theo đuổi: Tạo ra cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, truyền cảm hứng cho cộng đồng, và lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương. Chúng tôi tin rằng Quỹ Chạm Yêu Thương sẽ trở thành một điểm đến để kết nối hàng triệu trái tim Việt, để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều có thể chung tay làm nên điều khác biệt; và ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp cá nhân sẽ cùng chung tay để quỹ ngày một phát triển, trở thành điểm tựa tin cậy cho những mảnh đời khó khăn, và là biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái của người Việt".