Văn hóa Sống đẹp

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện

Bài và ảnh: Tặng Vũ
Bài và ảnh: Tặng Vũ
TP.HCM
26/10/2025 15:00 GMT+7

Những tấm lòng từ bi vẫn lặng lẽ chuẩn bị phần ăn thảo thơm nghĩa tình để gieo hạt bồ đề nảy mầm xanh hy vọng cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, TP.HCM.

Hoạt động từ tháng 4.2025, "Bếp ăn tình thương" Bệnh viện Bà Rịa (do Giáo hội Phật giáo VN Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập) luôn đỏ lửa dù nắng gắt hầm hập hay vần vũ bão giông. Mỗi ngày vào buổi trưa và buổi chiều, 1.000 phần ăn được duy trì bởi quý thầy, sư cô, phật tử từ các ngôi chùa trên địa bàn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) luân phiên đảm trách theo lịch đăng ký.

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 1.

Buổi trưa và chiều mỗi ngày, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bà Rịa lại sắp xếp theo thứ tự để nhận phần cơm nghĩa tình

Mỗi người một công việc: người sơ chế rau củ, người đứng bếp xào nấu, người phân phát cho bệnh nhân. Tiếng nói cười rôm rả xua tan mọi phiền nhọc.

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 2.

Bếp ăn được duy trì đều đặn mỗi ngày 2 buổi tại Bệnh viện Bà Rịa

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 3.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận - Trưởng ban điều hành "Bếp ăn tình thương" ân cần tiếp nhận dụng cụ để chuẩn bị phần ăn cho người nhà bệnh nhân

"Một phần ăn, vạn tình thương" - đó dường như là tôn chỉ, động lực để cho ra những món ăn bổ dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh, tiếp thêm năng lượng và niềm vui cho bệnh nhân, thân nhân tại bệnh viện.

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 4.

Phật tử chùa Chánh Thiên sơ chế thực phẩm để chuẩn bị nấu nướng

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 5.
Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 6.
Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 7.
Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 8.

Chuẩn bị phần ăn miễn phí cho bệnh nhân

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 9.

Nụ cười xua tan mọi mệt nhọc

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 10.

Những tấm lòng từ bi gieo thiện lành, an lạc

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 11.

Lối nhỏ thân quen dẫn đến "Bếp ăn tình thương" tại Bệnh viện Bà Rịa

Người trao hạnh phúc, người nhận an lành. Những ánh mắt rưng rưng ẩn giấu sau nụ cười hiền hậu. Giữa lúc chênh vênh trong cơn bạo bệnh, một phần ăn tuy nhỏ nhưng thắm đượm ân tình, gửi trao nhiều niềm tin. "Một bát cơm vẹn nghĩa tình. Sưởi ấm yêu thương, an bình cuộc sống".

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện - Ảnh 12.

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
