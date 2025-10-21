Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NSƯT Kim Phương tiết lộ cuộc sống kín tiếng và lý do miệt mài làm nghề ở tuổi 72
Video Giải trí

NSƯT Kim Phương tiết lộ cuộc sống kín tiếng và lý do miệt mài làm nghề ở tuổi 72

Diệu Tú - Bảo Khôi
21/10/2025 11:49 GMT+7

Ở tuổi 72, NSƯT Kim Phương vẫn giữ lửa với nghề, chọn tiếp tục cống hiến thay vì nghỉ ngơi bên con cháu. Nữ nghệ sĩ gạo cội chia sẻ cuộc sống kín tiếng phía sau sân khấu và lý do bà quyết tâm gắn bó với nghệ thuật sau 60 năm làm nghề.

Chiều 20.10 tại TP.HCM, bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, gia đình, hài Cuộc chiến hạ lưu của đạo diễn Mr.Tô chính thức ra mắt quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Kim Phương, Thái Hòa, Lê Phương, Trịnh Thảo… Trong phim, NSƯT Kim Phương đảm nhận một vai diễn nhiều cảm xúc.

NSƯT Kim Phương: 'Có tài, có tuổi mà không có tên'

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sức khỏe tốt và luôn cảm thấy vui vì còn có thể tiếp tục làm việc. Việc được góp mặt trong các dự án phim giúp bà duy trì nhịp sống năng động, gắn bó với môi trường nghệ thuật. Bà cũng thừa nhận bản thân có nỗi sợ “lão hóa nghề” nên luôn học thêm điều mới.

NSƯT Kim Phương: Có tài, có tuổi mà không có tên - Ảnh 1.

NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ở tuổi 72

ẢNH: DIỆU TÚ

Suốt 60 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Kim Phương để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương và phim truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả. Ở tuổi xế chiều, bà cảm thấy may mắn khi vẫn có thể tiếp tục làm nghề, được khán giả nhớ đến và yêu mến.

Thái Hòa nói về danh xưng 'Ông vua phòng vé', tiết lộ cuộc sống bên vợ kém tuổi

Thái Hòa nói về danh xưng 'Ông vua phòng vé', tiết lộ cuộc sống bên vợ kém tuổi

Sau thành công phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thái Hòa tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua vai phản diện trong Tử chiến trên không vừa ra mắt khán giả.

