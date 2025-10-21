NSƯT Kim Phương tiết lộ cuộc sống kín tiếng và lý do miệt mài làm nghề ở tuổi 72

Chiều 20.10 tại TP.HCM, bộ phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý, gia đình, hài Cuộc chiến hạ lưu của đạo diễn Mr.Tô chính thức ra mắt quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Kim Phương, Thái Hòa, Lê Phương, Trịnh Thảo… Trong phim, NSƯT Kim Phương đảm nhận một vai diễn nhiều cảm xúc.

NSƯT Kim Phương: 'Có tài, có tuổi mà không có tên'

Ở tuổi 72, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sức khỏe tốt và luôn cảm thấy vui vì còn có thể tiếp tục làm việc. Việc được góp mặt trong các dự án phim giúp bà duy trì nhịp sống năng động, gắn bó với môi trường nghệ thuật. Bà cũng thừa nhận bản thân có nỗi sợ “lão hóa nghề” nên luôn học thêm điều mới.

NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ở tuổi 72 ẢNH: DIỆU TÚ

Suốt 60 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Kim Phương để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương và phim truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả. Ở tuổi xế chiều, bà cảm thấy may mắn khi vẫn có thể tiếp tục làm nghề, được khán giả nhớ đến và yêu mến.