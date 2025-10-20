Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời tối 20.10 Ảnh: Nhà hát Trần Hữu Trang

Chủ tịch Công đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang cho biết thêm, nghệ sĩ Minh Hoàng mất vào khoảng 18 giờ 15 tối 20.10, hưởng dương 54 tuổi. Thời gian qua, nam nghệ sĩ mắc nhiều bệnh về phổi, gan khiến sức khỏe dần suy yếu.

"Lẽ ra sáng nay, anh Minh Hoàng đến Nhà hát Trần Hữu Trang tập tuồng vở Tiếng trống Mê Minh để chuẩn bị cho đêm diễn vào ngày 22.10. Tuy nhiên, người nhà báo là anh bị mệt, phải đưa đi cấp cứu, sau đó anh hôn mê rồi qua đời vào chiều tối nay. Anh Minh Hoàng là người rất hiền lành, chân chất như nông dân vậy. Anh ấy rất thương yêu đồng nghiệp. Trong đợt dịch Covid-19 cũng như mỗi khi nghe tin có đồng nghiệp gặp khó khăn, anh luôn tiên phong để giúp đỡ. Trong công việc, anh ấy là người có trách nhiệm, ham học hỏi, sẵn sàng làm dàn bao để nâng đỡ cho các diễn viên trẻ", đại diện Nhà hát Trần Hữu Trang chia sẻ.

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Minh Hoàng khiến đồng nghiệp, khán giả không khỏi bàng hoàng, thương tiếc Ảnh: Nhà hát Trần Hữu Trang

Theo thông tin từ Nhà hát Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971 tại Tây Ninh. Ông xuất thân từ khóa đào tạo diễn viên năm 1988 của nhà hát, được học với các thầy cô như cố NSND Phùng Há, Hoàng Ba, Út Trong, Tấn Đạt, Ba Tu, Kim Cúc…

Từ năm 1992 đến nay, Minh Hoàng công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang với vai trò diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Ông tham gia đoàn xung kích của nhà hát, phục vụ khán giả ngoại thành, vùng sâu, vùng xa. Trong hơn 30 năm theo nghề, nghệ sĩ Minh Hoàng đã có vô số vai lớn nhỏ trên sân khấu lẫn truyền hình, một số tác phẩm thể hiện thành công như Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng… Năm 2024, Minh Hoàng được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.