Văn hóa

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

Lạc Xuân
Lạc Xuân
01/10/2025 22:07 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên, nhạc sĩ Lê Anh Tú - Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM cho biết nhạc sĩ Thế Hiển vừa qua đời tối 1.10. Trước đó, ông nhập viện cấp cứu từ khuya 30.9 tại Bệnh viện Quân y 175.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Thế Hiển là tác giả của các ca khúc nổi tiếng như Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà...

Ảnh: Minh Lê

Phó chánh văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM cho biết nhạc sĩ Thế Hiển vừa qua đời tối 1.10 sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo. Trước đó, khuya 30.9, gia đình nhạc sĩ Thế Hiển thấy ông mệt, chỉ số SpO2 (độ bão hòa ô xy trong máu ngoại biên) thấp nên đưa vào Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của nhạc sĩ là suy hô hấp cấp. 

Trước đó, khoảng tháng 8.2024, nhạc sĩ Thế Hiển phát hiện bị bệnh ung thư phổi, sức khỏe giảm sút, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Sau biến cố sức khỏe, nam nhạc sĩ không còn xuất hiện ở các chương trình, sân khấu ca nhạc. Thời gian qua nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến nhà ông thăm hỏi sức khỏe.

NSND Thế Hiển sinh năm 1955, quê ở Nam Định, từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM). Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận. Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng, Hát về anh, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Vượt lên chính mình

Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất (2012). Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012 và đến năm 2024 ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

