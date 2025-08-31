Tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển

Nhóm của Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nhóm, cách đây một năm, nhạc sĩ Thế Hiển phát hiện ung thư phổi di căn, phải rời ra sân khấu vì sức khỏe không đảm bảo. Nghệ sĩ Phi Phụng - Phương Dung không khỏi xót xa vì ngoại hình hốc hác của nhạc sĩ khi phải chống chọi với bạo bệnh.

Nhạc sĩ Thế Hiển vẫn sáng tác trên giường bệnh

Theo tiết lộ của người thân, cách đây một năm, khi nhập viện, nhạc sĩ Thế Hiển mắc ung thư thời kỳ cuối. “Bây giờ nếu nằm ở bệnh viện thì hóa trị, nhưng sức khỏe ba tôi yếu lắm”, con gái nhạc sĩ Thế Hiển cho hay.

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, khi đọc thông tin ca sĩ Ngọc Sơn đến thăm hỏi đàn anh, cô không khỏi bất ngờ. “Cũng lâu rồi tôi không gặp, từ hồi còn diễn ở sân khấu Trống đồng, 126. Tôi phải nói chị Phi Phụng và hỏi thêm mọi người. Có số điện thoại là tôi liên hệ liền”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Nhạc sĩ Thế Hiển từng được khán giả yêu mến bởi những ca khúc viết về người lính Ảnh: TL

Theo chia sẻ của Phương Dung, vì tình hình sức khỏe nên việc giao tiếp của nhạc sĩ Thế Hiển gặp khó khăn. Việc sinh hoạt của nam nhạc sĩ cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Ban đầu, tác giả ca khúc Hát về anh không biết về bệnh tình của mình. Tuy nhiên, khi nghe mọi người trò chuyện và thấy cơ thể yếu dần, ông mới biết mình mắc ung thư.

Ngoài thăm hỏi, động viên, nhóm của nghệ sĩ Phi Phụng còn gửi tặng nhạc sĩ Thế Hiển một số tiền. Cả hai nhắn nhủ với đàn anh: “Tụi em chúc anh mau khỏe. Anh giữ sức khỏe để sau này còn đàn cho tụi em nghe nữa”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng cho biết khi đến thăm, nhìn hình ảnh của nhạc sĩ Thế Hiển mà xót xa. Hiện tại, ông được vợ và các con chăm sóc. “Trên giường bệnh, kế bên là cây đàn đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay”, nghệ sĩ Phi Phụng kể.

NSND Thế Hiển quê ở Nam Định, từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM). Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng, Hát về anh… Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất. Sau biến cố sức khỏe năm 2024, nam nhạc sĩ không còn xuất hiện ở các chương trình, sân khấu ca nhạc. Gần đây đoạn clip Ngọc Sơn đến thăm ông được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả xót xa cho một nhạc sĩ tài hoa.