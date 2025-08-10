Cô gái cao 1,77 m gây chú ý khi hát nhạc Lam Phương trong 'Tình bolero' là ai?

Tập 4 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của diễn viên Henry Nguyễn, MC La Chí Hùng và người mẫu Kiều Thị Thúy Hằng. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Phương Dung, NSƯT Vũ Thành Vinh, diễn viên Bá Thắng và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Kiều Thị Thúy Hằng gây bất ngờ khi thử sức ở Tình bolero 2025 Ảnh: BTC

Trong đêm tranh tài, Kiều Thị Thúy Hằng gây chú ý khi kể về hành trình “chinh chiến” tại các cuộc thi nhan sắc. Từ đó, người đẹp 25 tuổi truyền tải thông điệp về sự nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Trên sân khấu Tình bolero, Kiều Thị Thúy Hằng khoe giọng hát ngọt ngào trong ca khúc Biển tình. Cô còn gây ấn tượng bởi màn diện váy dạ hội, sải bước đầy tự tin nhằm tái hiện lại hình ảnh trên sân khấu đấu trường nhan sắc.

Trước khi đến với Tình bolero, Kiều Thị Thúy Hằng là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi hoa hậu. Cô từng ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và là Miss Global Vietnam 2025. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu chiều cao nổi bật 1,77 m cùng số đo hình thể nóng bỏng 81-61-93.

Gắn bó với các cuộc thi nhan sắc, đây là lần đầu tiên Kiều Thị Thúy Hằng thử sức ở lĩnh vực ca hát. Người đẹp 25 tuổi chia sẻ cô được truyền tình yêu dành cho bolero từ bà nội và bố. “Trước đó, tôi từng khoe giọng hát trong phần thi tài năng ở đấu trường nhan sắc, nhưng với thể loại trẻ trung hơn. Không ai nghĩ rằng tôi sẽ thử sức ở dòng nhạc bolero. Tôi tin đây là điều bất ngờ cho khán giả”, Kiều Thị Thúy Hằng bộc bạch.

Nhan sắc xinh đẹp của thí sinh Kiều Thị Thúy Hằng Ảnh: BTC

Giám khảo Tình bolero nói về giọng hát của Kiều Thị Thúy Hằng

Danh ca Phương Dung dành lời khen ngợi cho phần thể hiện của Kiều Thị Thúy Hằng. Với bà, nữ thí sinh không chỉ sở hữu ngoại hình mà còn có chất giọng đẹp. “Các ca khúc của Lam Phương không dễ hát, nhưng khi xem em trình diễn, từng câu hát của em rất truyền cảm khiến tôi ngạc nhiên. Em là một viên ngọc rất sáng, rất đẹp”, bà chia sẻ. Thậm chí, danh ca Phương Dung không ngại công khai cho người đẹp 25 tuổi điểm tuyệt đối sau khi theo dõi bài thi.

Diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng đánh giá Kiều Thị Thúy Hằng có kỹ thuật tốt. Anh góp ý cô cần thêm một chút “nũng nịu” để giọng hát mềm mại hơn. Bên cạnh đó, anh còn nhận định Kiều Thị Thúy Hằng sẽ là một “chiến binh đáng gờm” trong chương trình. Trong khi đó, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho rằng nữ thí sinh nên chú ý trong dàn dựng để tiết mục hoàn thiện hơn.