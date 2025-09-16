Con dâu NSƯT Kim Phương thẳng thắn nói về cú sốc 'tấn công mạng'

Trong chương trình Chị em gỡ rối, một khán giả gọi điện đến chia sẻ về việc từng để lại bình luận dưới hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng ăn mặc gợi cảm. Chị cho rằng đó chỉ là câu nói vu vơ, nhưng ngay sau đó, tài khoản của chị bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội. Lắng nghe câu chuyện, diễn viên Trà Ngọc cho rằng chính sự chủ quan khi xem đây là nhận xét vu vơ là mấu chốt của vấn đề. Theo con dâu NSƯT Kim Phương, cả cộng đồng mạng lẫn người bình luận đều có cái sai, nhưng điều quan trọng là phải nhìn thấy lỗi của bản thân để rút kinh nghiệm.

Trà Ngọc là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, nêu quan điểm về "bạo lực mạng" Ảnh: BTC

Quan điểm của con dâu NSƯT Kim Phương

Từ góc nhìn nghệ sĩ, Trà Ngọc chia sẻ bản thân nhiều lần đối diện với khủng hoảng tâm lý khi bị công kích tập thể. Nữ diễn viên cho rằng sức nặng của những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khủng khiếp, có thể ảnh hưởng đến cả công việc lẫn đời sống gia đình. Theo con dâu NSƯT Kim Phương, cách đối diện hiệu quả là giữ bình tĩnh, xác định rõ nguyên nhân, nếu sai thì nhận và khắc phục.

Trà Ngọc nhận định việc dùng tài khoản ảo cho thấy một số người thiếu cảm giác an toàn khi bộc lộ tính cách ngoài đời thực, nên chọn không gian mạng để trút bỏ cảm xúc. Những lời lẽ độc hại nếu lặp lại nhiều lần dễ trở thành thói quen xấu, nuôi dưỡng nhân cách lệch lạc. Điều đó khiến người trẻ coi việc phán xét, thóa mạ người khác là điều hiển nhiên. Nữ diễn viên cũng chỉ ra yếu tố “đám đông” góp phần làm sự việc trầm trọng hơn. Một bình luận tiêu cực nếu được nhiều lượt like hay chia sẻ có thể tạo cảm giác rằng đó là ý kiến được đồng tình rộng rãi, dù thực chất không hề mang tính xây dựng.

Một khán giả khác gửi thư về chương trình, chia sẻ về việc em gái bị người yêu cũ tung hình ảnh thân mật lên mạng xã hội, kèm lời lẽ xúc phạm. Trước tình huống này, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A khuyên người chị hãy luôn ở bên cạnh, quan sát để em gái không có những hành động dại dột, bởi sự hỗ trợ tinh thần kịp thời là điều quan trọng.

Trà Ngọc cho rằng thói quen phán xét trên mạng dễ làm lệch lạc nhân cách Ảnh: NVCC

Còn diễn viên Trà Ngọc thì chỉ ra rằng những câu chuyện tình cảm đổ vỡ thường bị đẩy thành “chuyện chung của xã hội”. Ban đầu cộng đồng đứng về một phía, sau đó lại “quay xe” khi có thêm thông tin, và vòng lặp này tạo nên sự quá tải tiêu cực. Cá nhân nữ diễn viên thường chọn cách lướt qua, tránh tiếp xúc quá nhiều với những nội dung dễ gây mất niềm tin. Với trường hợp của cô sinh viên, Trà Ngọc cho rằng lẽ ra câu chuyện chỉ nên được giải quyết giữa hai người, thay vì để cộng đồng mạng can thiệp.

Diễn viên Trà Ngọc bổ sung rằng, nhiều bạn trẻ ngày nay quá phấn khích với những “drama tình cảm” trên mạng. Những câu chuyện chia tay, cãi vã, tung bằng chứng… trở thành “món ăn” được quan tâm mạnh mẽ, không chỉ với nghệ sĩ mà cả những người bình thường có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sự tò mò và hứng thú vô tình tiếp tay cho làn sóng tiêu cực. "Có một thời gian tôi đọc những tin tức và thấy mình mất niềm tin", cô bộc bạch.

Kết lại chương trình, diễn viên Trà Ngọc cho rằng những câu chuyện hôm nay cho thấy rõ tác động thật sự của lời nói và hành xử trên mạng xã hội, vốn không còn là “ảo” mà gây ra tổn thương tinh thần nặng nề cho người trong cuộc.