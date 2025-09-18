Thái Hòa nói về danh xưng 'Ông vua phòng vé', tiết lộ cuộc sống cuộc sống bên vợ kém tuổi

Sau thành công trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với vai chiến sĩ du kích Bảy Theo, Thái Hòa tiếp tục trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm điện ảnh Tử chiến trên không. Bộ phim lấy cảm hứng từ vụ không tặc có thật năm 1978, khắc họa một cuộc cướp máy bay kịch tính và đầy bất ngờ tại Việt Nam.

Thái Hòa tiết lộ khi đóng phim gặp sự cố bị chảy máu ở đầu Ảnh: HẢI DUY

Thái Hòa gặp sự cố khi diễn cảnh hành động

Trong phim, nam diễn viên hóa thân thành Long, thủ lĩnh nhóm không tặc gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định) và Dần (Ray Nguyễn). Nhóm này khống chế máy bay dân dụng cùng hàng chục hành khách, buộc phi hành đoàn thay đổi hành trình để thực hiện âm mưu tẩu thoát. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ê-kíp bay nhỏ bé trong đó có hai nữ tiếp viên do Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai phải tìm cách đối phó với nhóm cướp, bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Đạo diễn Hàm Trần tiết lộ, dù đã chuẩn bị đội ngũ cascadeur cho các pha hành động nguy hiểm, ông vẫn khuyến khích dàn diễn viên tự mình thực hiện để tăng độ chân thật. Chính vì vậy, trong quá trình quay, Thái Hòa không tránh khỏi sự cố và từng bị chấn thương chảy máu đầu. Nam diễn viên cho biết đây là trải nghiệm nhiều áp lực nhưng cũng giúp anh có thêm cảm xúc để hoàn thành vai diễn.

Thái Hòa sinh năm 1974 tại TP.HCM. Sau những năm tháng khẳng định tên tuổi trên sân khấu hài, anh chuyển sang phim ảnh và có những tác phẩm ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ... Đến năm 2020, Thái Hòa góp mặt trong Tiệc trăng máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, bộ phim đạt doanh thu 175 tỉ đồng và vào top 5 phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó. Sau đó, nam diễn viên 7X tiếp tục ghi dấu với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với vai chiến sĩ du kích Bảy Theo. Với lối diễn duyên dáng, biến hóa, vừa hài hước vừa giàu cảm xúc, anh trở thành "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt. Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Thái Hòa có đời sống riêng kín tiếng, từng có một con trai với diễn viên Cát Phượng và hiện hạnh phúc bên người vợ thứ hai.