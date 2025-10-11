Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm

Trong không khí trang nghiêm ở chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đông đảo người dân, Phật tử TP.HCM đã đến dâng hương viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phật tử đến chùa Vĩnh Nghiêm cung kính viếng tang trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 ngày 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Theo Báo Giác Ngộ, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Lâm Đình Đào, sinh năm Nhâm Thân (1932) tại Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Khi còn ở quê, hòa thượng luôn được bà ngoại dẫn đi lễ Phật, nghe kinh tại chùa Cổ Lễ, chùa Cả... Sau nhiều lần xin phép xuất gia nhưng chưa được song thân chấp thuận, đến năm 1942 khi 11 tuổi, hòa thượng viết thư để lại nhà, ra đi tìm đến chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) xin xuất gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Đoàn phật tử ở các chùa đến viếng tang Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Cả cuộc đời trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng về đạo pháp - dân tộc để tăng ni, phật tử noi theo ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự ra đi của hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong 3 ngày diễn ra lễ tang trưởng lão hòa thượng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đoàn công tác các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân liên tục đến viếng tang ẢNH: NHẬT THỊNH

Phật tử trang nghiêm viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Với phật tử, trong cuộc đời tu hành, hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng ni, phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở cương vị nào, hòa thượng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thể hiện tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Đến khi viên tịch, tâm nguyện của ngài cũng là dành số tiền phúng điếu hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ẢNH: NHẬT THỊNH