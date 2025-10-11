Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
11/10/2025 14:30 GMT+7

Trong 3 ngày diễn ra lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm, đông đảo người dân, phật tử TP.HCM đã đến viếng tang.

Trong không khí trang nghiêm ở chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đông đảo người dân, Phật tử TP.HCM đã đến dâng hương viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 1.

Phật tử đến chùa Vĩnh Nghiêm cung kính viếng tang trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 ngày 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 2.

Theo Báo Giác Ngộ, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Lâm Đình Đào, sinh năm Nhâm Thân (1932) tại Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Khi còn ở quê, hòa thượng luôn được bà ngoại dẫn đi lễ Phật, nghe kinh tại chùa Cổ Lễ, chùa Cả... Sau nhiều lần xin phép xuất gia nhưng chưa được song thân chấp thuận, đến năm 1942 khi 11 tuổi, hòa thượng viết thư để lại nhà, ra đi tìm đến chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) xin xuất gia

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 3.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 4.

Đoàn phật tử ở các chùa đến viếng tang Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 5.

Cả cuộc đời trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là tấm gương sáng về đạo pháp - dân tộc để tăng ni, phật tử noi theo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 6.

Sự ra đi của hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 7.

Trong 3 ngày diễn ra lễ tang trưởng lão hòa thượng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đoàn công tác các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân liên tục đến viếng tang

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 8.

Phật tử trang nghiêm viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Với phật tử, trong cuộc đời tu hành, hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng ni, phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 9.

Ở cương vị nào, hòa thượng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thể hiện tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Đến khi viên tịch, tâm nguyện của ngài cũng là dành số tiền phúng điếu hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử TP.HCM viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ở chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh 10.

Sau lễ truy niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sơn môn pháp phái cùng môn đồ pháp quyến vào lúc 5 giờ sáng mai (12.10), kim quan trưởng lão hòa thượng sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu) - trú xứ do ngài khai sơn

ẢNH: NHẬT THỊNH

