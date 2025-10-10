Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chiều 10.10, đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đến viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Cùng đoàn có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung.

Trong không khí trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đoàn đã dâng vòng hoa, dâng hương viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc

Trong sổ tang, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh viết, vô cùng thương tiếc trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Cuộc đời tu hành của hòa thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời để các thế hệ tăng ni và tín đồ Phật giáo Việt Nam noi theo.

Hòa thượng đã luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo và hướng dẫn hoạt động của giáo hội, tăng, ni, phật tử đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở cương vị nào, hòa thượng cũng thể hiện tinh thần phụng sự, trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc. Sự ra đi của hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ pháp quyến, gia quyến và đồng bào phật tử.

Chiều cùng ngày, đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa kính viếng.



Trong sổ tang, ông Trần Thanh Lâm viết: "Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vô cùng thương tiếc và tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cầu mong trưởng lão hòa thượng phù hộ quốc thái dân an. Hoan hỷ. An lạc. A di đà Phật!".

Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa kính viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trong sổ tang, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung viết, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là một giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài có uy tín trong tăng ni, phật tử và có nhiều đóng góp cho đạo pháp, dân tộc.

Trong cuộc đời tu hành, hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng ni, phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung gửi lời chia buồn sâu sắc đến giáo hội, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ông hy vọng tăng ni, phật tử tiếp tục noi gương hòa thượng đoàn kết, chung tay xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Chiến Thắng và Ban Tôn giáo Chính phủ cũng gửi vòng hoa kính viếng Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo cáo phó của Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự... Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 ngày 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm. Lễ truy niệm được cử hành lúc 5 giờ ngày 12.10, sau đó cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 đường Phan Chu Trinh (phường Vũng Tàu, TP.HCM).



