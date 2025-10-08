Trang nghiêm lễ nhập quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm

Đúng 16 giờ hôm nay (8.10), tức 17.8 năm Ất Tỵ, lễ nhập quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh đã được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ nhập quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm diễn ra lúc 16 giờ

Chứng minh và hộ niệm buổi lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh cùng hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Tham dự buổi lễ còn có chư vị giáo phẩm môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, tăng ni, phật tử trên địa bàn.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn hộ niệm trong buổi lễ

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh kim quan. Sái tịnh là rưới nước thơm để cho mọi vật được trong sạch; kim quan là quan tài. Sái tịnh kim quan có thể hiểu là nghi thức rảy nước thanh tịnh lên kim quan nhằm thanh lọc và độ thoát cho người đã khuất

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm

Nhục thân của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh được nhập quan trong sự chứng minh và hộ niệm của chư vị giáo phẩm, tăng ni, toàn thể đại chúng.

Theo cáo phó của Hội đồng Trị sự, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Di ảnh trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh và chư vị giáo phẩm môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, tăng ni thành kính cử hành lễ nhập quan

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 sáng 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Sau lễ nhập quan, kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ cùng ngày.

Sau lễ nhập quan, kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm

Lễ truy niệm được cử hành lúc 5 giờ ngày 12.10, sau đó cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 đường Phan Chu Trinh (phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021).

Chư ni hộ niệm trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh

Phật tử xúc động trong buổi lễ

Sau lễ nhập quan, lễ viếng trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày

Người dân, phật tử tại buổi lễ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.