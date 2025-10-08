Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó pháp chủ GHPGVN viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm

Sáng 8.10, theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch rạng sáng nay (8.10.2025), nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Chùa Vĩnh Nghiêm ở số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa, TP.HCM) là nơi trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tịnh dưỡng những năm gần đây.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm rạng sáng 8.10 ẢNH: BÁO GIÁC NGỘ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.

Thông tin về tang lễ của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo sau.