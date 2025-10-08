Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Vũ Phượng
Vũ Phượng
08/10/2025 10:23 GMT+7

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa thông tin chương trình lễ tang của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm và Linh Phong Thiền Uyển (TP.HCM).

Sáng 8.10, hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ấn ký cáo phó của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng sơn môn Trung Hậu; Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm; khai sơn Linh Phong Thiền Uyển. Ngài đồng thời là viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Do cao niên lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 sáng 8.10.2025, nhằm ngày 17.8 năm Ất Tỵ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, hạ lạp 74 năm.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh - Ảnh 1.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932 - 2025)

ẢNH: BÁO GIÁC NGỘ

Lễ nhập quan chính thức cử hành lúc 16 giờ ngày 8.10. Kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ cùng ngày.

Lễ truy niệm được cử hành lúc 5 giờ ngày 12.10, sau đó cung tống kim quan trưởng lão hòa thượng nhập tháp tại Linh Phong Thiền Uyển, số 122 đường Phan Chu Trinh (phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.

Khám phá thêm chủ đề

trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh Chùa Vĩnh Nghiêm Giáo hội phật giáo việt nam TP.HCM Phật giáo Viên tịch trưởng lão hòa thượng thích trí tịnh viên tịch
