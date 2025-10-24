Những 'cánh tay thầm lặng' của người khuyết tật

Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn thắp sáng khát vọng sống và nghị lực vượt khó của các vận động viên (VĐV) khuyết tật, đóng góp vào phong trào thể thao hòa nhập, nhân văn và phát triển bền vững của VN.

VĐV khuyết tật nở nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng

Phía sau những thành tích, những giây phút thi đấu đầy cảm xúc là sự hiện diện lặng lẽ mà không kém phần quan trọng của đội ngũ tình nguyện viên. Họ không chỉ giúp đỡ VĐV di chuyển, chuẩn bị trang thiết bị mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp các VĐV tự tin hơn khi bước vào cuộc thi.

Các tình nguyện viên đưa VĐV ra sân thi đấu

Sự ân cần chăm sóc, san sẻ khó khăn cùng các VĐV

Phía sau từng phần thi của những VĐV khuyết tật là sự hỗ trợ hết lòng của các tình nguyện viên

Chờ đợi các chị sau mỗi chặng đua

Đặc biệt, tại hồ bơi phường Tân Sơn Nhất, hình ảnh các tình nguyện viên ân cần hỗ trợ VĐV bộ môn bơi lội đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, thể hiện tinh thần sẻ chia và nhân ái. Chính họ đã góp phần giúp các VĐV khuyết tật hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm và hòa nhập trong cộng đồng.

Mỗi tình nguyện viên như một cánh tay thầm lặng của VĐV khuyết tật

Tình nguyện viên cùng "thí sinh" đã hoàn thành phần thi của mình...

... và cùng nhau lên bục nhận giải

Cùng nhau mang chiến thắng trở về

Giải đấu khép lại, nhưng dư âm về tinh thần thể thao, nghị lực sống và những tấm lòng tình nguyện vẫn còn đọng lại - như một minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết và niềm tin vào cuộc sống.