Những 'cánh tay thầm lặng' của người khuyết tật

Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn thắp sáng khát vọng sống và nghị lực vượt khó của các vận động viên (VĐV) khuyết tật, đóng góp vào phong trào thể thao hòa nhập, nhân văn và phát triển bền vững của VN.
Phía sau những thành tích, những giây phút thi đấu đầy cảm xúc là sự hiện diện lặng lẽ mà không kém phần quan trọng của đội ngũ tình nguyện viên. Họ không chỉ giúp đỡ VĐV di chuyển, chuẩn bị trang thiết bị mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp các VĐV tự tin hơn khi bước vào cuộc thi.
Đặc biệt, tại hồ bơi phường Tân Sơn Nhất, hình ảnh các tình nguyện viên ân cần hỗ trợ VĐV bộ môn bơi lội đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, thể hiện tinh thần sẻ chia và nhân ái. Chính họ đã góp phần giúp các VĐV khuyết tật hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm và hòa nhập trong cộng đồng.
Giải đấu khép lại, nhưng dư âm về tinh thần thể thao, nghị lực sống và những tấm lòng tình nguyện vẫn còn đọng lại - như một minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết và niềm tin vào cuộc sống.
