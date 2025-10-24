Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Sống đẹp

Những 'cánh tay thầm lặng' của người khuyết tật

Bài và ảnh: Phạm Nhựt Thưởng
Bài và ảnh: Phạm Nhựt Thưởng
TP.HCM
24/10/2025 09:00 GMT+7

Từ ngày 9 - 14.9, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã diễn ra giải Vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua, bắn cung, judo, boccia người khuyết tật năm 2025, quy tụ các đoàn thể thao từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn thắp sáng khát vọng sống và nghị lực vượt khó của các vận động viên (VĐV) khuyết tật, đóng góp vào phong trào thể thao hòa nhập, nhân văn và phát triển bền vững của VN.

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 1.

VĐV khuyết tật nở nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng

Phía sau những thành tích, những giây phút thi đấu đầy cảm xúc là sự hiện diện lặng lẽ mà không kém phần quan trọng của đội ngũ tình nguyện viên. Họ không chỉ giúp đỡ VĐV di chuyển, chuẩn bị trang thiết bị mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp các VĐV tự tin hơn khi bước vào cuộc thi.

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên đưa VĐV ra sân thi đấu

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 3.

Sự ân cần chăm sóc, san sẻ khó khăn cùng các VĐV

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 4.

Phía sau từng phần thi của những VĐV khuyết tật là sự hỗ trợ hết lòng của các tình nguyện viên

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 5.

Chờ đợi các chị sau mỗi chặng đua

Đặc biệt, tại hồ bơi phường Tân Sơn Nhất, hình ảnh các tình nguyện viên ân cần hỗ trợ VĐV bộ môn bơi lội đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, thể hiện tinh thần sẻ chia và nhân ái. Chính họ đã góp phần giúp các VĐV khuyết tật hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đồng cảm và hòa nhập trong cộng đồng.

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 6.

Mỗi tình nguyện viên như một cánh tay thầm lặng của VĐV khuyết tật

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 7.

Tình nguyện viên cùng "thí sinh" đã hoàn thành phần thi của mình...

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 8.

... và cùng nhau lên bục nhận giải

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 9.

Cùng nhau mang chiến thắng trở về

Giải đấu khép lại, nhưng dư âm về tinh thần thể thao, nghị lực sống và những tấm lòng tình nguyện vẫn còn đọng lại - như một minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết và niềm tin vào cuộc sống.

Những cánh tay thầm lặng của người khuyết tật - Ảnh 10.

 

Tin liên quan

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi

Anh Yploi, 41 tuổi, là người dân tộc J'rai, thường trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Hơn 20 năm qua, anh đã nhận nuôi 11 đứa trẻ bị bỏ rơi, mỗi đứa trẻ đến với anh trong một hoàn cảnh éo le khác nhau.

Vượt lên số phận, gieo mầm yêu thương

Bếp thiện nguyện Từ Tâm

Khám phá thêm chủ đề

khuyết tật người khuyết tật Tình nguyện viên sống đẹp Sống đẹp mùa 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận