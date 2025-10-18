Cụ ông 85 tuổi trích lương hưu ủng hộ đồng bào vùng lũ

Cụ Miên chia sẻ, trước đây làm việc trong quân đội và đã nghỉ hưu từ năm 1982. Cụ cũng có thời gian phục vụ trong ngành bưu điện. "Trước đây tôi là nhân viên của Bưu điện Hà Nội. Từ trẻ đã quen đọc báo, nay vẫn giữ thói quen xem tin tức, đọc sách mỗi ngày. Tôi vẫn tự lái chiếc xe máy đã gắn bó gần 30 năm nay".

Cụ Lê Miên đến Báo Thanh Niên ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão lũ ẢNH: LIÊN CHÂU

Cụ nói thêm: "Qua Báo Thanh Niên, tôi gửi 2 triệu đồng ủng hộ bà con vùng bão lũ. Đây là số tiền trích từ lương hưu. Tôi chỉ tiếc là mình không có nhiều hơn để giúp được nhiều người hơn". Được biết, mỗi tháng cụ nhận lương hưu khoảng 5 triệu đồng, cuộc sống được các con chăm sóc chu đáo nên chi tiêu không đáng kể. "Nghe tin bão lũ gây thiệt hại nặng, tôi thương lắm. Nghĩ đến cảnh đường sạt lở, nhà cửa ngập bùn, tốc mái; có gia đình sáng còn đi làm, đi học, hôm sau mưa bão sập nhà, cả nhà mất hết, ai mà không đau lòng. Còn người sống thì mang nỗi đau quá lớn…", cụ xúc động nói.

Ủy viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Thị Tuyết Nhung gửi cụ Lê Miên thư cảm ơn của báo ẢNH: LIÊN CHÂU

Không chỉ lần ủng hộ này, trước đó, các đợt kêu gọi vận động ủng hộ người dân chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lũ, cụ Miên lần nào cũng tới Tòa soạn Báo Thanh Niên để chia sẻ. Tấm lòng của cụ ông 85 tuổi là minh chứng đẹp cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", tiếp thêm hơi ấm cho những người đang chịu tổn thất sau thiên tai.