Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Cụ ông 85 tuổi trích lương hưu ủng hộ đồng bào vùng lũ

Liên Châu
Liên Châu
18/10/2025 12:42 GMT+7

Sáng 17.10, cụ ông Lê Miên, 85 tuổi, sống tại P.Phương Liệt, TP.Hà Nội đã đến Tòa soạn Báo Thanh Niên để gửi số tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do bão số 10 và 11 liên tiếp gây ra.

Cụ Miên chia sẻ, trước đây làm việc trong quân đội và đã nghỉ hưu từ năm 1982. Cụ cũng có thời gian phục vụ trong ngành bưu điện. "Trước đây tôi là nhân viên của Bưu điện Hà Nội. Từ trẻ đã quen đọc báo, nay vẫn giữ thói quen xem tin tức, đọc sách mỗi ngày. Tôi vẫn tự lái chiếc xe máy đã gắn bó gần 30 năm nay".

Cụ ông 85 tuổi trích lương hưu ủng hộ đồng bào vùng lũ- Ảnh 1.

Cụ Lê Miên đến Báo Thanh Niên ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão lũ

ẢNH: LIÊN CHÂU

Cụ nói thêm: "Qua Báo Thanh Niên, tôi gửi 2 triệu đồng ủng hộ bà con vùng bão lũ. Đây là số tiền trích từ lương hưu. Tôi chỉ tiếc là mình không có nhiều hơn để giúp được nhiều người hơn". Được biết, mỗi tháng cụ nhận lương hưu khoảng 5 triệu đồng, cuộc sống được các con chăm sóc chu đáo nên chi tiêu không đáng kể. "Nghe tin bão lũ gây thiệt hại nặng, tôi thương lắm. Nghĩ đến cảnh đường sạt lở, nhà cửa ngập bùn, tốc mái; có gia đình sáng còn đi làm, đi học, hôm sau mưa bão sập nhà, cả nhà mất hết, ai mà không đau lòng. Còn người sống thì mang nỗi đau quá lớn…", cụ xúc động nói.

Cụ ông 85 tuổi trích lương hưu ủng hộ đồng bào vùng lũ- Ảnh 2.

Ủy viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Thị Tuyết Nhung gửi cụ Lê Miên thư cảm ơn của báo

ẢNH: LIÊN CHÂU

Không chỉ lần ủng hộ này, trước đó, các đợt kêu gọi vận động ủng hộ người dân chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lũ, cụ Miên lần nào cũng tới Tòa soạn Báo Thanh Niên để chia sẻ. Tấm lòng của cụ ông 85 tuổi là minh chứng đẹp cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", tiếp thêm hơi ấm cho những người đang chịu tổn thất sau thiên tai.

ủng hộ đồng bào vùng lũ bão số 10 Mưa lũ lương hưu Báo Thanh Niên bão số 11 Lá lành đùm lá rách
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
