Vượt 2.000 km trao quà cho người dân Lai Châu

M ANG YÊU THƯƠNG ĐẾN BẢN LÀNG

Trong hai ngày 26 - 27.10, đoàn thiện nguyện gồm 5 thành viên đại diện cho Hội đồng hương liên xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) và Công ty phát triển rừng - tín chỉ carbon đã vượt hơn 2.000 km từ TP.HCM đến tận Pa Ủ, Bum Tở, phối hợp với chính quyền địa phương mang những phần quà đầy ấm áp đến với bà con vùng biên Lai Châu. Điều đặc biệt trong suốt hành trình thấm đẫm mồ hôi và tình người này, đoàn thiện nguyện còn có sự đồng hành của ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu. "Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là tình cảm, sự quan tâm từ những người dân về đồng bào biên giới. Tôi tin rằng những phần quà này sẽ là nguồn động viên quý giá để bà con tiếp tục vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống", ông Hải xúc động chia sẻ.

Ông Tống Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, trao những suất quà từ thiện cho người dân xã Bum Tở ẢNH: ĐÌNH HUY

Niềm vui giữa đợt lạnh đầu mùa ở Lai Châu: Hành trình ngàn cây số gửi gắm yêu thương

Giữa khung cảnh núi rừng, từng phần quà gồm túi đường, gói bột ngọt, chiếc áo, đôi dép nhựa, vài cuốn vở, cây bút… được trao tận tay người dân. Những món quà nhỏ nhưng khiến nhiều người rưng rưng, họ liên tục nói cảm ơn với những người đã không quản ngại đường xa đến tận nơi tặng quà cho mình. "Chúng tôi chỉ có một chút tấm lòng, mong lan tỏa tinh thần sẻ chia, để bà con có thêm niềm tin thay đổi cuộc sống", ông Huỳnh Ngọc Huy, doanh nhân người Quảng Ngãi trong đoàn thiện nguyện, nói.

Ông Nguyễn Thanh Yên, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ, cùng đoàn từ thiện trao quà cho các hộ dân khó khăn của xã Pa Ủ ẢNH: ĐÌNH HUY

M ONG LAN TỎA TINH THẦN THIỆN NGUYỆN

Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Đông, trưởng đoàn thiện nguyện, cho biết chuyến đi bắt đầu từ khi ông tình cờ xem được đoạn clip ngắn trên mạng, ghi lại cảnh những đứa trẻ ở Pa Ủ, Bum Tở cởi trần chạy chơi giữa mùa đông rét buốt. "Nhìn cảnh ấy, chúng tôi không thể ngồi yên. Thế là anh em trong nhóm gọi nhau, gom góp từng món quà, rồi lên đường". Đoàn đã mang theo hơn 400 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, cùng 60 triệu đồng tặng riêng cho hai xã Pa Ủ và Bum Tở.

Thành viên trong đoàn thiện nguyện trò chuyện với trẻ em xã Pa Ủ ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Lỳ Cha Mé (46 tuổi, ngụ Bum Tở) cho biết những năm qua, cả gia đình 5 người chỉ dựa vào một vụ lúa trong năm nên kinh tế rất khó khăn, 3 người con của chị đều phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố mẹ. Giờ đây, người con cả của chị đã lập gia đình nhưng kinh tế vẫn chưa được cải thiện. "Được nhận quà, có sự động viên của đoàn từ thiện và chính quyền, chúng tôi rất vui. Hy vọng sắp tới sẽ có thêm những đoàn thiện nguyện như thế quan tâm chúng tôi để bà con thêm phấn khởi, có động lực làm việc", chị Mé nói.

Trẻ em, người lớn hào hứng nhận quà từ đoàn từ thiện ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Nguyễn Thanh Yên, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ, cho biết hơn 200 hộ dân được nhận quà đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Theo ông Yên, giữa nơi rừng núi heo hút, mỗi khi có đoàn thiện nguyện lên, người dân ai cũng mừng rỡ. Không phải vì giá trị vật chất, mà vì họ cảm nhận được tình cảm, được lắng nghe và nhớ đến.