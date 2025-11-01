Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc

Sau lũ dữ, tình người ở lại

Huy Đạt
Huy Đạt
01/11/2025 06:53 GMT+7

Sau khi nước lũ rút ở xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng), đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên kịp thời đến thăm, trao quà, sẻ chia cùng bà con.

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NGẬP BÙN NON

Chiều 30.10, nước bắt đầu rút khỏi vùng ven sông Thu Bồn (TP.Đà Nẵng), nhưng bùn đất vẫn dày đặc trên những con ngõ nhỏ ở xã Hà Nha. Giữa mùi bùn non, rác mục, người dân lại tất bật dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau những ngày chạy lũ trong lo sợ.

Sau lũ dữ, tình người ở lại- Ảnh 1.

Người dân ven sông Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) dọn bùn non sau khi nước rút

ẢNH: HUY ĐẠT

Đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên đã về với bà con Hà Nha, trao hơn 100 suất quà, gồm mì tôm, bánh, sữa, thịt hộp, cá hộp… tổng trị giá 50 triệu đồng. Với người dân vùng lũ, những phần quà cứu trợ là sự quan tâm kịp thời, tấm lòng sẻ chia giữa lúc hoạn nạn.

Bà Hứa Thị Hương (62 tuổi, trú xã Hà Nha) kể: "Rạng sáng 30.10, nước dâng nhanh lắm, chảy xiết như thác. Hai vợ chồng tôi già yếu, các con đi làm xa, chỉ biết leo lên gác lửng ngồi chờ. Tôi không biết bơi, chồng tôi cũng yếu, không dám phá mái ngói mà trèo lên. Cả đêm chỉ biết vái trời cho nước đừng lên nữa". Suốt mấy ngày bị cô lập, hai vợ chồng bà Hương chỉ cầm cự bằng mì tôm và nước mưa.

Nhận túi quà từ đoàn Báo Thanh Niên, bà Hương xúc động nói: "Sau những khốn khó thiên tai, có người đến thăm, chia sẻ, động viên, còn tặng quà là quý lắm, mừng lắm".

Sau lũ dữ, tình người ở lại- Ảnh 2.
Sau lũ dữ, tình người ở lại- Ảnh 3.
Sau lũ dữ, tình người ở lại- Ảnh 4.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền trao quà, động viên người dân vùng thiệt hại do lũ ở xã Hà Nha

ẢNH: HUY ĐẠT

SƯỞI ẤM NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ

Cách nhà bà Hương không xa, căn nhà của vợ chồng cụ Huỳnh Viết Vẹn (76 tuổi) và Phan Thị Hải (72 tuổi) lấm lem bùn đất. Hai vợ chồng già, có hai con mắc bệnh tâm thần vừa được đưa đi điều trị nên nhà chỉ còn hai cụ trông nhau qua lũ. "Nước lên nhanh quá, may có dân quân và trưởng thôn đưa sang nhà hàng xóm tá túc, chứ già yếu thế này làm sao chạy kịp con nước dâng lên", ông Vẹn kể, giọng run run. "Giờ nhà cửa thế này chỉ biết trông vào bà con, chính quyền, với tấm lòng của mọi người giúp đỡ", bà Hải nói. Những phần quà nhỏ, những lời thăm hỏi chân thành đã làm ấm lòng người dân vùng lũ.

"Chúng tôi rất cảm động khi Báo Thanh Niên về thăm, động viên bà con. Đến sáng nay, nước đã rút gần hết, chỉ còn vài chục hộ ngập sâu, nhưng thiệt hại rất lớn. Bà con đang cố gắng dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống", ông Nguyễn Văn Quang, Phó chủ tịch UBND xã Hà Nha, nói.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, vừa trao những phần quà đến người dân vùng lũ, vừa xúc động chia sẻ: "Mỗi khi miền Trung oằn mình trong mưa lũ, Báo Thanh Niên luôn mong được góp một phần nhỏ từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc khắp nơi, để người dân thấy rằng mình không đơn độc trong khó khăn. Còn tình người là còn sức mạnh để đứng dậy".

Những ngôi nhà ở xã Hà Nha vẫn còn ngổn ngang bùn đất, cây cối ngã đổ, rác thải chất chồng sau khi nước rút. Trên con đường ven sông Thu Bồn, từng nhóm người cùng nhau cặm cụi quét dọn, sửa mái nhà, lau chùi từng tấm ván, từng chiếc ghế lấm lem bùn đất.

Bà Hứa Thị Hương hướng ánh nhìn ra bờ sông Thu Bồn, tâm sự: "Bão lũ rồi cũng qua. Nhưng những người đến với mình trong lúc khổ, thì nhớ hoài". 

