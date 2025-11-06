Bão Kalmaegi mạnh cấp 14, đang hướng vào Quảng Ngãi - Gia Lai

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 5.11, vị trí tâm bão số 13 (bão Kalmaegi) ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc và 113,3 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 150 - 166 km/giờ, giật cấp 17.

Dự báo đêm nay, bão số 13 đổ bộ miền Trung ẢNH: NCHMF

Bão số 13 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ rất nhanh, khoảng 30 km/giờ. Đến 16 giờ hôm nay, tâm bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km/giờ. Cường độ bão ở cấp 14, giật cấp 17, tốc độ di chuyển 25 - 30 km/giờ. Dự báo trong đêm nay, bão số 13 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối nay, trên đất liền từ nam TP.Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9.

Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Vùng trọng tâm gió mạnh là phía đông tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai.

Khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc TP.Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự báo từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Từ chiều nay, theo dự báo, khu vực ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,8 m. Các địa phương đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm các tỉnh nói trên đều chịu tác động mạnh của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do ảnh hưởng của bão số 13 (bão Kalmaegi).