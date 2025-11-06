Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, hơn 90 người chết

Xe cộ ngổn ngang tại TP.Cebu, Philippines sau bão Kalmaegi Ảnh: Reuters

Theo AFP, tính đến sáng qua (5.11), các nhà chức trách Philippines thông tin ít nhất 93 người chết do bão, trong đó 76 trường hợp thiệt mạng ở tỉnh Cebu. Nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị tàn phá bởi lũ lụt. Một số địa phương ghi nhận lũ lớn chưa từng có, cuốn trôi xe cộ và tài sản. Nhiều khu dân cư ngập trong nước lũ, buộc người dân phải trèo lên mái nhà cầu cứu.

Bão Kalmaegi là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines năm nay, và các chuyên gia khí tượng cảnh báo nước này có thể chịu thêm 3-5 cơn bão trong những tháng cuối năm.