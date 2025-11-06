Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, hơn 90 người chết

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/11/2025 04:00 GMT+7

Cơn bão Kalmaegi quét qua Philippines ngày 4.11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, đặc biệt ở các khu vực miền trung.

Bão Kalmaegi tàn phá Philippines, hơn 90 người chết- Ảnh 1.

Xe cộ ngổn ngang tại TP.Cebu, Philippines sau bão Kalmaegi

Ảnh: Reuters

Theo AFP, tính đến sáng qua (5.11), các nhà chức trách Philippines thông tin ít nhất 93 người chết do bão, trong đó 76 trường hợp thiệt mạng ở tỉnh Cebu. Nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị tàn phá bởi lũ lụt. Một số địa phương ghi nhận lũ lớn chưa từng có, cuốn trôi xe cộ và tài sản. Nhiều khu dân cư ngập trong nước lũ, buộc người dân phải trèo lên mái nhà cầu cứu. 

Bão Kalmaegi là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines năm nay, và các chuyên gia khí tượng cảnh báo nước này có thể chịu thêm 3-5 cơn bão trong những tháng cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

Philippines Bão Kalmaegi bão
