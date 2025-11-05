Bão Kalmaegi làm ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines

Giới chức Philippines hôm 5.11 cho biết tỉnh Cebu là địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất về người, với 49 trường hợp tử vong. Các trường hợp tử vong khác được ghi nhận ở các địa phương xung quanh, trong đó có 6 quân nhân thiệt mạng trong vụ trực thăng quân sự rơi tại đảo Mindanao trong lúc đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo sau bão Kalmaegi.

Cơ quan quản lý thiên tai Philippines nói rằng 13 người vẫn mất tích.

Những hình ảnh tàn phá hiện ra khắp tỉnh Cebu, một trung tâm du lịch lớn, khi nước lũ rút xuống để lộ nhiều nhà cửa bị phá hủy, xe cộ bị lật úp. Cơ quan quản lý thiên tai báo cáo 13 người mất tích.

Nhân viên Hội Chữ thập đỏ Philippines giải cứu một người dân sau trận mưa lớn do bão Kalmaegi gây ra tại Talamban (Cebu, Philippines), ngày 4.11.2025. ẢNH: REUTERS

Bão Kalmaegi xảy ra chỉ hơn một tháng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter gây rung chuyển miền bắc Cebu, giết chết hàng chục người và khiến hàng nghìn người phải di dời.

Trong bản tin mới nhất, cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết bão Kalmaegi đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền Philippines vào sáng sớm 4.11, và được dự báo sẽ mạnh lên khi di chuyển trên Biển Đông.

Hơn 200.000 người đã được sơ tán trước khi cơn bão ập đến, nhấn chìm nhà cửa và gây ra lũ lụt và mất điện trên diện rộng.

Với sức gió 120 km/h và giật lên đến 165 km/h, Kalmaegi là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines năm nay. Hiện bão đang hướng về phía Việt Nam, nơi công tác chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành trước khi cơn bão dự kiến đổ bộ vào ngày 7.11.