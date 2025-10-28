Siêu bão Melissa lên cấp mạnh nhất với tác động 'thảm khốc'

Người dân Jamaica hôm 27.8 tất bật chuẩn bị đối phó với bão Melissa, khi gió mạnh dữ dội bắt đầu tấn công hòn đảo ở vùng Caribbean này.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã nâng cấp Melissa lên thành bão cấp 5, với sức gió duy trì khoảng 265 km/giờ. Đây có thể là cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào Jamaica.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness khuyên người dân sơ tán đến khoảng 900 nơi trú ẩn trên khắp cả nước: "Đừng ra ngoài một cách không cần thiết vì gió có thể mạnh lên bất cứ lúc nào. Mưa có thể đến bất cứ lúc nào, mọi người có thể bị mắc kẹt trong lũ quét. Vì vậy, chúng tôi khuyên tất cả, vào thời điểm này, hãy ở trong nhà. Đó là nơi an toàn nhất hiện nay".

Một con sóng ập vào khi cơn bão Melissa tiến gần, tại khu phố Harbour View ở Kingston, Jamaica hôm 27.10 ẢNH: REUTERS

Chính phủ đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với một số khu vực, bao gồm cả cảng Port Royal.

Các nhà dự báo cho biết sự di chuyển chậm của Melissa trên vùng nước Caribbean ấm bất thường đã góp phần làm tăng kích thước và sức mạnh của cơn bão, đe dọa Jamaica bằng những cơn gió dữ dội chưa từng thấy và lượng mưa lên đến gần 100 cm trong nhiều ngày.

Ông Matthew Samuda, Bộ trưởng Nước, Môi trường và Biến đổi Khí hậu của Jamaica, hôm 27.10 cảnh báo người dân không nên hoảng loạn, nhưng ông nhấn mạnh rằng thời gian đang cạn dần.

“Thời gian chuẩn bị gần như đã hết. Bây giờ là lúc phải lắng nghe hướng dẫn, đặc biệt nếu bạn đang ở trong bất kỳ khu vực nào cần sơ tán, và hãy lắng nghe các nguồn tin tức đáng tin cậy", ông Samuda lưu ý.

Cuba, miền đông Bahamas và quần đảo Turks và Caicos cũng nằm trong đường đi dự kiến của cơn bão khi Melissa di chuyển về phía bắc và phía đông về phía Bermuda vào cuối tuần này.

Phần lớn khu vực miền đông Cuba đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi cơn bão dự kiến đổ bộ vào cuối ngày 28.3. Cơn bão dự kiến sẽ di chuyển cách xa bờ biển Mỹ, chỉ gây ra sóng lớn và ngập lụt nhẹ ở vùng ven biển phía đông nước Mỹ.