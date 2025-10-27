Ông Trump tin Mỹ - Trung Quốc sắp có thỏa thuận thương mại tốt đẹp

Hôm 26.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra tự tin về việc đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một thỏa thuận tốt với Trung Quốc, và họ muốn đạt được một thỏa thuận, chúng tôi cũng muốn đạt được một thỏa thuận", ông Trump nói.

Sự lạc quan của ông được đưa ra sau khi các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc kết thúc một cách tích cực các cuộc đàm phán bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia.

Cả hai bên đều đang tìm cách ngăn chặn cuộc chiến thương mại leo thang hơn nữa.

Bắc Kinh và Washington trước đó đã đạt được một thỏa thuận tạm dừng leo thang, dự kiến hết hạn vào ngày 10.11.

Tuy nhiên, ông Trump sau đó cảnh báo sẽ đánh thuế mới lên đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và áp dụng thêm các biện pháp hạn chế thương mại khác bắt đầu từ ngày 1.11.

Động thái này nhằm trả đũa việc Trung Quốc mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với nam châm đất hiếm và khoáng sản.

Hôm 26.10, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về khuôn khổ cho một thỏa thuận thương mại.

Trong số các vấn đề được thảo luận có việc gia hạn thỏa thuận, fentanyl, đất hiếm, TikTok và nhiều vấn đề khác.

Chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Trump dự kiến sẽ kết thúc bằng cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30.10.

Lãnh đao các nước Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Mỹ (từ trái sang) trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur, Malaysia hom 26.10 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, tính đến cuộc hội đàm hôm 26.10, Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận cuộc gặp.

Tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á, ông Trump đã cam kết hỗ trợ khu vực này, nơi đã chịu tác động nặng nề từ thuế quan của Mỹ.

Ông Trump tuyên bố: "Mỹ ủng hộ quý vị 100% và chúng tôi dự định sẽ là đối tác và bạn bè vững mạnh cho nhiều thế hệ mai sau... Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra sự thịnh vượng đáng kinh ngạc cho các quốc gia ở cả hai bờ Thái Bình Dương".

Ông đã ký kết một loạt các thỏa thuận thương mại và khoáng sản quan trọng, bao gồm với Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, cam kết xóa bỏ các rào cản thương mại và tạo điều kiện tiếp cận thị trường ưu đãi cho nhiều loại hàng hóa của Mỹ.

Ông Trump cũng giám sát việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Malaysia và góp phần chấm dứt cuộc xung đột kéo dài năm ngày vào tháng 7. Đó là cuộc chiến dữ dội nhất của hai bên sau nhiều thập niên.

Ở thời điểm đó, ông Trump đã gọi điện đến các nhà lãnh đạo của hai nước Thái Lan và Campuchia, cảnh báo hai nước phải chấm dứt cuộc xung đột, nếu không các cuộc đàm phán thương mại với Washington sẽ có nguy cơ bị đình trệ.