Sân bay Tân Sơn Nhất (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) là sân bay có diện tích lớn thứ hai Việt Nam (sau sân bay Long Thành đang xây dựng). Hiện đây là sân bay có công suất phục vụ hành khách lớn nhất cả nước. Dưới đây là một số hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trực thăng quân sự. Chùm ảnh do phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại giữa tháng 10.2025.

Toàn cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo cuốn Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ, Tân Sơn Nhứt (tên ngày xưa) trước năm 1919 là tên một ngôi làng nằm trên gò đất cao ráo phía bắc Sài Gòn (thuộc phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định) và giáp các thôn Tân Sơn Nhì, Hạnh Thông Tây, Phú Nhuận...

Năm 1920, khi thành lập phi đội Nam Kỳ, chính quyền thực dân Pháp lấy phần lớn diện tích của làng Tân Sơn Nhứt để xây dựng sân bay và đặt tên sân bay theo tên của làng.

Đầu phía tây sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: MAI THANH HẢI

Ban đầu, sân bay Tân Sơn Nhứt có 1 đường băng nền đất dùng cho quân sự. Năm 1921 tuyến bay thẳng Hà Nội – Sài Gòn đầu tiên được khai trương, một lượt bay mất 8 giờ 30 phút.

Cuối năm 1933, chuyến bay quốc tế đầu tiên của Hãng hàng không Pháp (Air France) bay tuyến Paris – Sài Gòn, hạ cánh Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhiều tuyến bay quốc tế khác được mở. Đến năm 1937, toàn quyền Đông Dương cho thành lập Sở Hàng không dân dụng Đông Dương thay thế cho Sở Hàng không dân sự, để lo việc khai thác các chuyến bay.

Đầu phía đông sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn từ hướng bắc ẢNH: MAI THANH HẢI

Khi vào Việt Nam, Mỹ cho xây dựng sân bay rộng hơn, dài hơn 3.000 m bằng bê tông thay cho đường băng đất. Sân bay mới vừa phục vụ thương mại vừa là nơi không quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn sử dụng làm căn cứ quân sự.

Toàn cảnh khu vực nhà ga T3 mới, nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngày 30.4.1975, sân bay Tân Sơn Nhất được tiếp quản với 2 khu vực quân sự và dân sự, có nhà ga dân dụng quy mô so với bấy giờ là khá lớn, công suất khoảng 1,5 triệu lượt khách/năm, với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở kỹ thuật mặt đất, cơ sở thương mại và dịch vụ hành khách tương đối đủ.

Khu vực kỹ thuật ở đầu phía đông sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngày 15.5.1975, lực lượng tiếp quản đã khôi phục hoàn chỉnh 4 máy bay vận tải dân dụng vừa mới tiếp thu và đưa ngay những máy bay này vào hoạt động. Đường hàng không Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại và Sài Gòn đi các địa phương ở miền Nam bắt đầu hoạt động với tần suất 5 - 6 lần/chuyến/ngày.

Nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn chính diện khi trực thăng quân sự bay ngang qua ẢNH: MAI THANH HẢI

Sau Đại hội lần thứ VI của Đảng (cuối năm 1986), nền kinh tế bao cấp được xóa bỏ, cơ chế quản lý kinh tế và cách thức công nghiệp hóa được đổi mới toàn diện. Ngành hàng không dân dụng Việt Nam cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tạo ra những bước phát triển đột phá.

Trực thăng quân sự bay phía trên ga hàng hóa sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: MAI THANH HẢI

Trong xu thế phát triển đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần cho công tác phục vụ hành khách. Sản lượng hành khách, sản lượng cất hạ cánh và vận chuyển hàng hóa liên tục tăng nhanh qua các năm, đưa Tân Sơn Nhất trở thành cảng hàng không lớn nhất cả nước, trở thành nhân tố quan trọng thu hút đầu tư, du lịch và các hoạt động thương mại, văn hóa giữa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng với thế giới.

Các vị trí đậu máy bay mới được mở rộng ẢNH: MAI THANH HẢI

Bên cạnh 2 Nhà ga hành khách T1 và T2 đã hoạt động từ lâu, ngày 19.4.2025, Nhà ga hành khách T3 đã được khánh thành.

Nhà ga T3 nhìn cận cảnh từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gồm các hạng mục chính: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư 10.990 tỉ đồng.

Doanh trại của các đơn vị quân đội, phía ngoài Nhà ga T3 ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhà ga T3 có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, nâng tổng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu lượt khách/năm.

Máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, trong điều kiện thời tiết có mưa ẢNH: MAI THANH HẢI







