Siêu sân bay Long Thành chốt thời điểm bay chuyến thương mại đầu tiên

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam.

Sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại từ tháng 6.2026 ẢNH: LÊ LÂM

Theo thông tin được công bố, Cảng HKQT Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông. Với vị trí chiến lược, sân bay này được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Cảng hàng không mới mang chỉ địa danh ICAO là VVLT và mã IATA là LTH. Sân bay được xây dựng ở độ cao 60 mét so với mực nước biển, với hai đường cất hạ cánh song song 05R/23L và 05L/23R, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, tạo nền tảng để Long Thành vận hành như một trung tâm hàng không hiện đại.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, dự kiến từ tháng 12.2025, sân bay sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra và đánh giá toàn bộ hạ tầng trước khi chính thức hoạt động. Giai đoạn tiếp theo, từ tháng 6.2026, Long Thành sẽ chính thức đón các chuyến bay thương mại.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến khai thác sẽ được công bố trong Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC, dự kiến có hiệu lực từ ngày 11.6.2026. Đây là căn cứ quan trọng để các hãng hàng không trong và ngoài nước lên kế hoạch khai thác, đảm bảo hoạt động an toàn và đồng bộ.

Mọi thay đổi liên quan đến kế hoạch này sẽ được Cục cập nhật và thông báo kịp thời trong các thông báo tin tức hàng không tiếp theo. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khai thác hàng không chủ động điều chỉnh hoạt động.

Báo cáo Thủ tướng về phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, Bộ Xây dựng cho biết theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng phê duyệt năm 2020, đã xác định phương án khai thác hai sân bay này theo mô hình cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời, nhà nước chủ động điều phối và phân định tỉ lệ khai thác quốc tế - quốc nội tại từng cảng theo từng thời kỳ.

Theo phương án này, sân bay Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa.