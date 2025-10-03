Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chốt tỉ lệ khai thác sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Hà Mai
Hà Mai
03/10/2025 12:03 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cơ quan này nêu rõ, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định phương án khai thác Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành theo mô hình cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời. Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - quốc nội tại từng cảng theo từng thời kỳ.

Chốt tỉ lệ khai thác sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ tháng 6.2026

ẢNH: LÊ LÂM


Long Thành đảm nhận 80% đường bay quốc tế từ 2026

Theo phương án này, Cảng HKQT Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế, Tân Sơn Nhất phụ trách 20% còn lại. Đối với các chuyến bay nội địa, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khai thác 90% tổng số, 10% phân chia cho Long Thành.

Cụ thể, với sân bay Long Thành, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên; Các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Phương án khai thác bay nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Long Thành dự kiến vận chuyển 10 - 12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/ Đà Nẵng - TP.HCM của các hãng hàng không Việt Nam.

Với Tân Sơn Nhất, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa TP.HCM và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỷ trọng 15-17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực TP.HCM).

Phương án khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

Chuẩn bị tốt phương án khai thác sân bay Long Thành

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm vận hành, khai thác chất lượng, phát huy mục tiêu, nhiệm vụ của  siêu sân bay Long Thành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) thành lập Tổ công tác chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành.

Trong thời gian qua, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ động lựa chọn tư vấn quốc tế là Liên danh Incheon Airport (Tư vấn IAC) để xây dựng phương án quản lý, khai thác nhằm đảm bảo mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư Dự án.

Tư vấn IAC đã xây dựng bộ tài liệu Khái niệm khai thác (CONOPS). Đơn vị này đã nghiên cứu 2 phương án và kiến nghị lên ACV chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất về Long Thành.

Điều này nhằm đảm bảo thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực, đảm bảo mục tiêu dài hạn phát triển Cảng HKQT Long Thành trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực, cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới.

Trên cơ sở kiến nghị của ACV, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, ACV nghiên cứu, đánh giá, có tham khảo thực tế việc tổ chức khai thác của các cặp Cảng hàng không (mục tiêu của Chính phủ, phương án tổ chức, quản lý và điều hành khai thác, năng lực hạ tầng, dịch vụ, thương mại, lộ trình chuyển đổi…).

Kết quả đến nay, Cục Hàng không Việt Nam và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành theo đúng mục tiêu của  dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, xác định lộ trình chi tiết để chuyển giao khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả tốt nhất.

Bộ Xây dựng nhận định, đây là công trình trọng điểm quốc gia, có nhiều tổ hợp đầu tư phức tạp, hiện đang được các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác theo yêu cầu. Vì vậy, chuẩn bị tốt cho công tác khai thác Cảng HKQT Long Thành là bước quan trọng để đảm bảo sẵn sàng chuyển giao từ giai đoạn đầu tư sang giai đoạn khai thác được an toàn, phát huy hiệu quả ngay từ những ngày đầu mở cảng hàng không.

"Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng hàng không phù hợp theo từng thời kỳ để tổ chức khai thác hiệu quả Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong quá trình vận hành khai thác", văn bản nêu rõ.

