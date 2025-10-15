Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có dịch vụ check-in chưa từng có tại Việt Nam

Vietnam Airlines chính thức giới thiệu đến hành khách dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu dặm (Million Miler - MM), hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khai trương Check-in Lounge

Check-in Lounge là không gian làm thủ tục bay độc quyền, được thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp. Tại đây, hành khách sẽ được tận hưởng dịch vụ theo chuẩn 5 sao ngay từ khi đặt chân đến sân bay.

Sở hữu khu vực riêng, Check-in Lounge tách biệt khỏi khu vực công cộng, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối. Tại đây, hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục mà có thể thoải mái thư giãn trong không gian check-in sang trọng. Đội ngũ nhân viên chuyên trách sẽ chủ động thực hiện toàn bộ quy trình check-in và hỗ trợ theo từng nhu cầu cá nhân, mang đến trải nghiệm tiếp đón đẳng cấp như tại sảnh của một khách sạn đẳng cấp.

Check-in Lounge Tân Sơn Nhất nằm ngay cạnh lối vào đầu tiên của nhà ga T3

Khác biệt hoàn toàn với quầy check-in ưu tiên truyền thống, Check-in Lounge không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn trở thành một điểm chạm đặc biệt trong chuỗi trải nghiệm 5 sao, cung cấp dịch vụ đẳng cấp cho các khách hàng cao cấp, nâng tầm giá trị thương hiệu Vietnam Airlines.

Với diện tích trên 270 m², Check-in Lounge Tân Sơn Nhất nằm ngay cạnh lối vào đầu tiên của nhà ga. Không gian được thiết kế đồng bộ theo phong cách sang trọng, tinh tế. Tại đây bố trí 6 quầy làm thủ tục riêng biệt cùng gần 40 chỗ ngồi tiện nghi, tạo không gian riêng tư, đẳng cấp, nơi hành khách có thể thoải mái nghỉ ngơi và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Hành khách không cần xếp hàng làm thủ tục mà sẽ được hỗ trợ check - in ngay trong khu vực phòng chờ cao cấp

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Check-in Lounge sẽ trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong hành trình của hành khách ngay từ khi đặt chân tới sân bay. Không chỉ là nơi làm thủ tục, đây còn là không gian sang trọng, riêng tư, nơi các khách hàng quan trọng của Vietnam Airlines cảm nhận được sự trân trọng, tiện nghi và đẳng cấp”.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines trải nghiệm dịch vụ Check-in Lounge



Sự hiện diện của Check-in Lounge tại Tân Sơn Nhất đưa Vietnam Airlines tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế. Là biểu tượng dịch vụ của nhiều hãng 5 sao, mô hình này khi được Vietnam Airlines triển khai đã khẳng định cam kết mang đến trải nghiệm bay cao cấp, xứng tầm Hãng hàng không Quốc gia và nâng cao vị thế trên bản đồ hàng không thế giới.



