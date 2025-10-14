Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Giải quyết mấy ụ súng ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng mất mấy năm trời'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
14/10/2025 10:34 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch đất quốc phòng, an ninh với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư vừa tốn kém, vừa mất rất nhiều thời gian.

Sáng 14.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Quy hoạch (sửa đổi).

Giải quyết mâu thuẫn quy hoạch quốc phòng và phát triển kinh tế tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày tờ trình dự án luật Quy hoạch (sửa đổi) tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Trình bày tờ trình dự án luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, dự thảo luật sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch.

Cụ thể, dự án luật bổ sung quy định để xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch do các cấp khác nhau phê duyệt; xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành; xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch cùng cấp.

Các quy định xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch được xây dựng theo hướng bảo đảm các dự án đầu tư có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất sau khi đã xác định được quy hoạch được áp dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn.

Cạnh đó, ông Phương cho hay, danh mục quy hoạch đã được rà soát, thu gọn số lượng các quy hoạch theo nguyên tắc "một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính". Theo đó, số lượng quy hoạch đã giảm từ 78 quy hoạch xuống còn 45 quy hoạch (giảm 42%).

Giải quyết mâu thuẫn quy hoạch quốc phòng và phát triển kinh tế tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới góp ý tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Ngoài ra, dự thảo luật cũng được sửa đổi để tăng cường phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch. Theo đó, phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng.

Phân cấp cho bộ trưởng phê duyệt quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành. Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh…

Điều chỉnh quy hoạch tránh tùy nghi, lạm dụng

Góp ý liên quan quốc phòng, an ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Quốc hội Lê Tấn Tới đánh giá cao dự thảo luật bổ sung nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; đồng thời quy định rõ nhu cầu phân kỳ sử dụng đất quốc phòng, an ninh…

Tuy nhiên, ông Tới băn khoăn về việc xử lý mâu thuẫn, vướng mắc giữa quy hoạch đất quốc phòng, an ninh với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư. Theo ông, vấn đề này thực tế vướng rất nhiều và khi giải quyết cũng mất rất nhiều thời gian. Do đó, nếu không giải quyết ngay từ đầu thì sau này khi nhu cầu quốc phòng, an ninh cần mà công trình đã phát triển kinh tế rồi thì việc giải quyết vừa tốn kém, vừa mất rất nhiều thời gian.

Giải quyết mâu thuẫn quy hoạch quốc phòng và phát triển kinh tế tại Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

"Ví dụ như vừa qua khi giải quyết mấy cái ụ súng ở sân bay Tân Sơn Nhất thôi cũng mất mấy năm trời. Phải đến khi Thủ tướng vào giải quyết thì mới giải quyết xong", ông Tới cho biết và đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ mâu thuẫn này để bổ sung quy định vào luật, tạo cơ sở để Chính phủ quy định cụ thể nhằm xử lý hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Một góp ý khác ông Tới nêu là vấn đề bảo mật, cụ thể là phân quyền truy cập dữ liệu quy hoạch có yếu tố quốc phòng, an ninh trên hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch.

Theo ông, đây là vấn đề cần giải quyết hài hòa, làm sao thông tin quốc phòng, an ninh trên hệ thống dữ liệu quy hoạch quốc gia phải đảm bảo bảo mật. "Xin ban soạn thảo nghiên cứu vấn đề bảo mật tránh lộ lọt bí mật về quốc phòng, an ninh", ông Tới nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị chỉ nên tập trung sửa một số điều vướng, thật sự là điểm nghẽn để tháo gỡ.

Theo ông Phương, vấn đề khó nhất là giải quyết mối quan hệ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch. Kế đó, mối quan hệ giữa các quy hoạch hiện phân theo thứ bậc hành chính dẫn đến nhiều vướng mắc. Do đó, ông Phương đề nghị phải làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch thứ bậc và tính chất của các loại quy hoạch này.

Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, ông Phương nêu quan điểm có những cái không thể phân cấp, phân quyền được. Ông cho rằng, nếu phân quyền cho chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh sẽ dễ mâu thuẫn với quy hoạch quốc gia.

Với việc điều chỉnh quy hoạch, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu các căn cứ điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhưng phải làm sao để "không tùy nghi và không bị lạm dụng".

Xem thêm bình luận