Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Kalmaegi đi chậm lại khi áp sát miền Trung, mắt bão đã hình thành

Phan Hậu - Đình Huy
06/11/2025 10:07 GMT+7

Bão Kalmaegi (bão số 13) đang ở trong giai đoạn mạnh nhất khi cách đất liền miền Trung 290 km. Dự báo, tối nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9 giờ hôm nay, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290 km về phía đông đông nam.

Bão số 13 Kalmaegi đi chậm lại, mắt bão hình thành gần miền Trung - Ảnh 1.

Bản đồ vệ tinh cho thấy mắt bão Kalmaegi (bão số 13) đã hình thành khi áp sát miền Trung. Đây cũng là thời điểm bão đang mạnh nhất

ẢNH: NCHMF

Bão số 13 mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ. So với đêm qua và sáng sớm nay, bão đã di chuyển chậm lại.

Đến khoảng 19 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông; trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17. Trong những giờ tiếp theo, bão đi vào khu vực đất liền Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu nhanh.

Trong ngày hôm nay, cấp độ rủi ro thiên tai do bão Kalmaegi vẫn ở cấp 4 tại khu vực phía tây giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông từ Quảng Ngãi - Gia Lai.

Vùng rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Miền Trung gió mạnh từ chiều nay do bão Kalmaegi

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8 - 11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11, sóng biển cao 3 - 6 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 7 - 9 m; biển động dữ dội.

Cảnh báo, từ chiều 6.11, khu vực ven biển từ Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Trên đất liền, từ chiều 6.11, trên đất liền từ nam Đà Nẵng - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14 - 15; khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6.11.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi mạnh cấp 14, đang hướng vào Quảng Ngãi - Gia Lai

Bão Kalmaegi mạnh cấp 14, đang hướng vào Quảng Ngãi - Gia Lai

Cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, đang ở cường độ rất mạnh với cấp 14, giật cấp 17. Dự báo trong đêm nay, bão sẽ đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 13 Bão Kalmaegi Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận