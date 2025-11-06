Bão Kalmaegi đi chậm lại khi áp sát miền Trung, mắt bão đã hình thành

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9 giờ hôm nay, tâm bão Kalmaegi (bão số 13) ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290 km về phía đông đông nam.

Bản đồ vệ tinh cho thấy mắt bão Kalmaegi (bão số 13) đã hình thành khi áp sát miền Trung. Đây cũng là thời điểm bão đang mạnh nhất ẢNH: NCHMF

Bão số 13 mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ. So với đêm qua và sáng sớm nay, bão đã di chuyển chậm lại.

Đến khoảng 19 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông; trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17. Trong những giờ tiếp theo, bão đi vào khu vực đất liền Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu nhanh.

Trong ngày hôm nay, cấp độ rủi ro thiên tai do bão Kalmaegi vẫn ở cấp 4 tại khu vực phía tây giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía đông từ Quảng Ngãi - Gia Lai.

Vùng rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông tỉnh Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Miền Trung gió mạnh từ chiều nay do bão Kalmaegi

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8 - 11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m; biển động dữ dội.

Vùng biển từ nam Quảng Trị - Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11, sóng biển cao 3 - 6 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng biển cao 7 - 9 m; biển động dữ dội.

Cảnh báo, từ chiều 6.11, khu vực ven biển từ Huế - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.



Trên đất liền, từ chiều 6.11, trên đất liền từ nam Đà Nẵng - Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12 (trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14 - 15; khu vực từ nam Quảng Trị đến phía bắc Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6.11.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.