Hình ảnh đẹp nơi tuyến đầu chống bão Kalmaegi: 'Lũ chưa rút, bộ đội chưa về'

Trong lũ dữ, sau mưa lớn và ngay cả thời điểm các tỉnh miền Trung đang chạy đua ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) đang chuẩn bị đổ bộ miền Trung, những người lính áo xanh vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi của người dân.

"Thấy tiếc của, không nghĩ là thiệt hại lớn đến vậy", thượng úy Trần Viết Hậu, Đại đội trưởng Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5) đã thốt lên như vậy khi đơn vị nhận lệnh cơ động vào vùng lũ.

Những con đường vốn quen thuộc ở Điện Bàn và Hội An (Quảng Nam cũ, nay thuộc TP.Đà Nẵng) sau nước rút hiện lên bầy nhầy bùn đất. Nhiều cửa hàng, nhà dân tan hoang, tài sản trôi theo dòng nước đục.

Khi bộ đội "đánh vật" với bùn đất...

6 giờ sáng ngày 31.10 vừa qua, ngay sau khi nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 315 từ xã Thăng Điền đến P.Điện Bàn, bắt tay ngay vào công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (khu vực Điện Bàn) là điểm đầu tiên. Nước rút đến đâu, bùn ngập đến đó. Trước hành lang, phòng khám, khu cấp cứu… đều phủ lớp bùn sệt lẫn rác trôi từ đầu nguồn. Trong đó có cả rác thải y tế dễ phát sinh dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 thu gom bùn đất và rác thải tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam sau khi nước rút ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Theo chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5, các chiến sĩ người cào bùn, người xúc rác, người khiêng vật tư. Tiếng xẻng, tiếng bước chân lội trong nước hòa vào tiếng bác sĩ, điều dưỡng đang cố khôi phục lại khu điều trị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại hiện trường ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Rời Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, lực lượng tiếp tục sang chợ Vĩnh Điện, các trường học tại P.Vĩnh Điện và các điểm dân cư bị ngập nặng.

Đường sá trơn trượt, mùi bùn ngai ngái bám khắp người. Những tiểu thương dù vừa mất trắng vẫn mang từng hộp sữa, chai nước tiếp sức bộ đội.

Thượng úy Trần Viết Hậu, kể: "Có những cô chú mất cả trăm triệu vì hàng hóa cuốn trôi nhưng vẫn chia cho anh em bộ đội ổ bánh mì, chai nước. Thương bà con như vậy, anh em chỉ mong làm cho nhanh để bà con sớm ổn định".

Những nụ cười giữa bùn đất khi bộ đội và người dân cùng nhau dọn dẹp sau trận lũ lịch sử ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Tuyến kè trước biển và cuộc chạy đua với thời gian

Sau 2 ngày khẩn trương hỗ trợ bà con, đến chiều 2.11, đơn vị nhận lệnh cơ động về TP.Hội An cũ, dọn bùn ở khu vực quảng trường sông Hoài. Nhưng rạng sáng 3.11, nước lũ bất ngờ dâng trở lại, khu vực Ban chỉ huy quân sự phường nơi đơn vị đang trú bị ngập đến quá gối. Toàn đơn vị lập tức di chuyển vật tư, thiết bị, sau đó chuyển điểm trú đến Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên P.Hội An.

Chỉ khoảng một giờ ổn định, nhiệm vụ mới đã tới: gia cố khẩn cấp bờ kè biển Cửa Đại trước thông tin bão số 13 (bão Kalmaegi) có khả năng đổ bộ.

Bộ đội hành quân xuyên lũ về Hội An ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Tại P.Hội An Tây, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 phối hợp cùng lực lượng tại chỗ vào cát, đóng bao, vận chuyển gia cố bờ kè. Từng bao cát nặng được chuyền tay, xếp chặt theo tuyến xung yếu có nguy cơ sạt lở sâu. Sóng vẫn đánh mạnh ngoài khơi.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 315, cho biết: "Khối lượng công việc rất lớn, nhưng bà con đang cần. Chúng tôi xác định bờ kè vững đến đâu, thiệt hại giảm đến đó".

Hơn 150 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315 gia cố bờ kè biển Cửa Đại trước bão Kalmaegi (bão số 13) ẢNH: TUYÊN HUẤN 315

Những ngày này, ở Hội An, Điện Bàn, người ta vẫn dễ dàng thấy màu xanh áo lính xen giữa màu bùn đục sau lũ. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ còn rất nhiều. Tuy nhiên với tinh thần "lũ chưa rút, bão chưa đến, bộ đội chưa về", cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 vẫn bám địa bàn, làm đến đâu chắc đến đó.