Ngư dân Đắk Lắk thuê xe cẩu kéo thuyền lên bờ tránh bão Kalmaegi: 'Tốn tiền nhưng yên tâm'

Ngày 5.11, dọc tuyến bờ sông Chùa, kè Bạch Đằng, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ), hàng chục chiếc thuyền của ngư dân đã được kéo lên bờ để tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Thuyền của người dân tại P.Tuy Hòa được kéo lên bờ để tránh bão Kalmaegi ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người tại đây đã chủ động thuê xe cẩu để kéo thuyền lên bờ với mức giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/lượt, tùy theo trọng lượng. Sau bão, khi thời tiết ổn định, người dân tiếp tục thuê xe cẩu hạ thuyền xuống nước dự kiến cũng mất chi phí tương tự.

Ông Nguyễn Cả (56 tuổi, ngư dân KP.2) cho biết, thuyền của ông chủ yếu dùng để đi lưới câu trong ngày, giá trị không lớn nhưng là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình.

“Nghe tin bão vào, tôi chủ động thuê xe cẩu kéo lên bờ cho yên tâm, chứ để dưới nước, gió lớn đánh va vào đá là hư hỏng hết. Mất thuyền rồi thì không biết bám biển bằng gì”, ông Cả chia sẻ.

Để đảm bảo tài sản trước bão số 13 Kalmaegi, người dân chủ động thuê xe cẩu thuyền, ghe lên bờ ẢNH: N.L

Theo người dân, việc thuê xe cẩu thuyền, ghe lên bờ tuy tốn một chút kinh phí nhưng đảm bảo an toàn cho phương tiện mưu sinh, cũng giúp người dân yên tâm khi bão Kalmaegi bổ bộ vào đất liền.

Ông Diệp Thành Tân (51 tuổi, ở P.Tuy Hòa) có thuyền đi lưới ba, cũng quyết định đưa phương tiện lên bờ ngay để tránh bão. “Cẩu thuyền lên bờ thì còn, chứ để dưới nước, bão vào hậu quả khó lường lắm. Thuyền là kế sinh nhai của cả gia đình, nên cứ ưu tiên an toàn trước. Tốn chút tiền nhưng ngủ cũng yên tâm hơn”, ông Tân nói.

Giá cẩu thuyền lơn bờ dao động từ 100.00 - 200.000/lượt, tùy theo thuyền nhỏ hay lớn ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND P.Tuy Hòa, trên địa bàn phường hiện có 149 tàu cá. Trong đó, có 28 tàu với 171 lao động đang hoạt động trên biển.

“Các tàu cá đang hoạt động trên biển đã được thông báo vị trí, hướng đi của bão. Hiện toàn bộ 28 tàu đều đã di chuyển vào trú tránh tại cụm đảo Sinh Tồn và Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, không nằm trong vùng nguy hiểm. Đối với tàu neo đậu trong bờ, chúng tôi đã hướng dẫn bà con di chuyển về cảng Đông Tác và dọc sông Chùa, kè Bạch Đằng để trú tránh an toàn”, ông Thành cho biết.

Để giúp người dân ứng phó bão Kalmaegi, UBND P.Tuy Hòa đã huy động đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng Đồn biên phòng Tuy Hòa hỗ trợ người dân kéo thuyền nhỏ lên bờ, gia cố dây neo, chằng chống tại các điểm neo đậu. Chính quyền khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin thời tiết, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi.

Tranh thủ nắng, người dân sơn lại những vết trầy do quá trình cẩu thuyền lên bờ ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN