Học sinh Đắk Lắk nghỉ học từ chiều nay để phòng tránh bão số 13 Kalmaegi

Ngày 6.11, thông tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành văn bản về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 Kalmaegi.

Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 6.11 đến hết ngày 7.11 để chủ động phòng, tránh bão.

Trong các ngày tiếp theo, tùy tình hình diễn biến thời tiết, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học; không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Trong thời gian nghỉ học, các cơ sở giáo dục bố trí lãnh đạo trực theo quy định.

Đáng chú ý, khi có sự cố bất thường, các đơn vị chủ động báo cáo về chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT Đắk Lắk để được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý.

Khu vực phía đông Đắk Lắk đã bắt đầu chuyển mưa và có gió ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo thông báo Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk, từ 3 – 9 giờ ngày 6.11, toàn tỉnh nhiều mây, mưa rào rải rác, lượng mưa dưới 20 mm.

Từ trưa 6.11 đến hết 7.11, toàn tỉnh có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phía đông Đắk Lắk phổ biến từ 200 – 300 mm, có nơi trên 400 m; phía tây từ 80 -150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn tập trung vào đêm 6.11 và sáng 7.11.

Bão số 13 (bão Kalmaegi) mạnh lên cấp 15, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Đắk Lắk

Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, ngập cục bộ tại các khu đô thị. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.