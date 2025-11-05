Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học sinh phía tây Gia Lai cũng nghỉ học để tránh bão số 13 Kalmaegi

Trần Hiếu
Trần Hiếu
05/11/2025 14:28 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các trường ở phía tây của tỉnh cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13 Kalmaegi.

Chiều 5.11, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết đã tiếp tục ký ban hành công văn về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 13 Kalmaegi nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tại khu vực đông và đông nam tỉnh Gia Lai trước sáp nhập gồm: Đak Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và Ayun Pa khẩn trương cho học sinh nghỉ học từ chiều 5 đến hết ngày 7.11 để chủ động phòng, tránh bão số 13 Kalmaegi.

Học sinh phía tây Gia Lai nghỉ học để tránh bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Nhiều học sinh ở phía tây Gia Lai được nghỉ học tránh bão

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chính quyền các xã, phường phía tây tỉnh Gia Lai đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại các vùng trũng dễ ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở nâng cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó khi mưa lớn và lũ thượng nguồn đổ về, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Các lực lượng chức năng cũng đã lên phương án cụ thể, sẵn sàng phối hợp cùng người dân chủ động phòng chống bão số 13 Kalmaegi, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Vào sáng cùng ngày, Sở GD-ĐT Gia Lai đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước bão số 13 Kalmaegi. Theo đó, học sinh tại 58 xã, phường phía đông tỉnh Gia Lai (địa bàn thuộc tỉnh Bình Định trước khi sáp nhập) sẽ nghỉ học từ chiều 5 đến hết ngày 7.11. 

Phòng tránh bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cho học sinh nghỉ học

Phòng tránh bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cho học sinh nghỉ học

Sáng 5.11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi), Sở GD-ĐT Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Xem thêm bình luận