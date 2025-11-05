Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục Nhà trường

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày tránh bão Kalmaegi

Bá Duy
Bá Duy
05/11/2025 10:14 GMT+7

Khánh Hòa yêu cầu các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học trong các ngày 6 và 7.11 để đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi, đồng thời chỉ đạo toàn tỉnh chủ động rà soát các khu vực nguy hiểm và sơ tán dân khi cần thiết.

Ngày 5.11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với bão Kalmaegi. Theo dự báo, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông sáng 5.11, mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa từ tối 6.11 với sức gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14-15.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 6 và 7.11 và trong các ngày mưa lũ lớn. Đồng thời, các trường cần xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học. Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu rà soát, củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt tại các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao.

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày tránh bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày 6 và 7.11 để đảm bảo an toàn trước cơn bão Kalmaegi

ẢNH: BÁ DUY

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu thông báo người dân sớm thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, khu vực trũng thấp để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, trường hợp cần thiết bắt buộc phải cưỡng chế.

Các đơn vị quản lý đô thị, cây xanh cần rà soát, chặt tỉa các cây dễ đổ ngã trên các tuyến đường, hoàn thành trước 10 giờ ngày 6.11. Các bảng hiệu quảng cáo cũng cần được tháo dỡ hoặc chằng chống để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không cho các phương tiện, người dân lưu thông. Người dân ở khu vực trũng thấp cần chủ động kê cao tài sản, vật dụng gia đình để tránh thiệt hại do mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

