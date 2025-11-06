Nghỉ học kéo dài vì bão lũ, học bù ra sao?

D ẠY ONLINE, DẠY BÙ CUỐI TUẦN

Báo cáo với Bộ GD-ĐT, một số trường tại TP.Đà Nẵng cho biết vừa qua đã phải cho học sinh (HS) nghỉ học 7 ngày do ảnh hưởng lũ lụt. Nhà trường sẽ sắp xếp dạy bù vào thứ bảy, chủ nhật trong thời gian tới để đảm bảo chương trình theo quy định.

Tại TP.Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Huế, cho biết những trường phải cho HS nghỉ học kéo dài do ngập sâu ở xã Quảng Điền, P.Hóa Châu... sẽ tiến hành dạy học trực tuyến. Những HS không học trực tuyến do gia đình còn bị cắt điện sẽ được nhà trường bố trí giáo viên dạy học bù sau khi các em đến trường trở lại, để đảm bảo không bị hụt kiến thức do mưa lũ.

Lực lượng vũ trang tại vùng trũng TP.Đà Nẵng dọn dẹp bùn non sau đợt lũ vào cuối tháng 10 vừa qua ẢNH: HOÀNG SƠN

Trước đó, một số tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang… cũng có hàng chục trường phải nghỉ học kéo dài do bão lũ, có những trường phải nghỉ khoảng 1 tuần lễ. Tuy nhiên, các địa phương và nhà trường cũng chủ động, linh hoạt trong việc dạy bù cho HS. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo các trường khi tổ chức cho HS đi học trở lại, việc cần quan tâm đầu tiên là sĩ số HS. Những em vắng mặt có phải do ảnh hưởng của bão lũ hay lý do gì khác, đồng thời chủ động bố trí thời gian học bù hợp lý để đảm bảo tiến độ chương trình năm học 2025 - 2026.

Tại Thái Nguyên, thầy Phan Vũ Hào, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, cho biết HS phải nghỉ học hoàn toàn khoảng 1 tuần. Mưa lũ khiến hơn 200 trạm biến áp tại tỉnh này ngừng hoạt động, mất điện, mất nước và mất sóng liên lạc nên không thể triển khai dạy trực tuyến. Sau khi HS trở lại trường, nhà trường đã tổ chức dạy bù vào cuối tuần để đảm bảo theo kịp chương trình chung.

Trường THCS Túc Duyên (Thái Nguyên), HS cũng phải nghỉ học hơn 1 tuần. Tuy nhiên, vì nước ngập làm hư hại gần 100 bộ bàn ghế nên khi HS đi học trở lại, nhà trường phải chia ca học để tạm thời khắc phục trong thời gian đầu khi chờ có bàn ghế mới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Nguyên, cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành giáo dục tỉnh này. Toàn tỉnh có 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 2 cán bộ, nhà giáo không may thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ; hơn 11.600 bộ sách giáo khoa, 55.000 quyển vở và 5.000 bộ đồ dùng học tập bị hư hỏng. Nhiều gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS bị ngập úng, thiệt hại nặng về tài sản. Tổng giá trị thiệt hại quy đổi ước gần 182 tỉ đồng…

Giáo viên tại vùng trũng TP.Đà Nẵng dọn dẹp bùn non sau đợt lũ vào cuối tháng 10 vừa qua ẢNH: HOÀNG SƠN

"B ẢO ĐẢM THỜI GIAN NĂM HỌC LÀ CẦN THIẾT NHƯNG KHÔNG CỨNG NHẮC"

Bộ GD-ĐT cho biết, trong ngày 4 - 5.11 vừa qua, đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đến thăm, động viên ngành giáo dục TP.Đà Nẵng. Tại đây, ông Thưởng nhấn mạnh cần "bảo đảm an toàn" cho HS và giáo viên khi quyết định cho HS trở lại trường. "Cần tránh những đoạn đường, cầu, nước chưa rút nhưng vẫn huy động HS đến trường; thậm chí những cái nhỏ nhất không máy móc, cứng nhắc như trong lúc này các con phải mặc đồng phục đến trường", Thứ trưởng Thưởng lưu ý…

Ông Thưởng cũng dẫn một bức thư của một thầy giáo đã viết: "Sau khi bão ngừng, nước rút, miễn là các con đến được trường, đừng câu nệ phải quần áo sạch, đừng câu nệ phải đi dép quai hậu, đừng câu nệ phải mặc đồng phục, chỉ cần các con cười đến trường". Từ đó, ông Thưởng mong muốn các sở GD-ĐT ảnh hưởng bởi bão cùng chỉ đạo, quan tâm động viên, hỗ trợ tâm lý cho thầy cô, HS. "Có thể chúng ta chưa thể hỗ trợ được đầy đủ cơ sở vật chất nhưng cần hỗ trợ về tâm lý, tinh thần cho thầy trò", ông Thưởng đề nghị.

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (bên phải) làm trưởng đoàn đến thăm, động viên ngành giáo dục TP.Đà Nẵng và TP.Huế khắc phục hậu quả sau bão số 12 trong 2 ngày 4 và 5.11 ảnh: MOET

Liên quan đến kế hoạch thời gian năm học, ông Thưởng lưu ý nhà trường phải có kế hoạch dạy học bù phù hợp, đảm bảo tiến độ, nhưng không quá áp lực cho HS và giáo viên. Bởi nhà cửa của giáo viên cũng bị ngập lụt nặng, cần dọn dẹp. Chính vì thế, trường phải linh hoạt, đảm bảo tính sư phạm, đặc biệt ưu tiên ôn tập cho HS cuối cấp… Việc đảm bảo thời gian năm học là cần thiết nhưng không cứng nhắc, áp lực, bởi lúc này mọi người vừa chống bão lũ mệt mỏi, nếu dồn dập quá thầy cô, HS vất vả, hiệu quả không tốt.

Chia sẻ thêm, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, từ kinh nghiệm bão Yagi năm 2024, một số trường ở các tỉnh miền núi phía bắc phải đóng cửa kéo dài, do đó các sở GD-ĐT cần rà soát để có phương án phù hợp như đưa HS ở các trường, điểm trường chưa thể hoạt động về trường chính hoặc trường khác trong khu vực để học tập. Đối với HS phải di chuyển quá xa nhà thì có phương án phù hợp với điều kiện thực tế để hỗ trợ HS được học bán trú, nội trú trong thời gian khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ.

Ngoài ra, các sở GD-ĐT có thẩm quyền chỉ đạo để huy động giáo viên ở các trường trên địa bàn hỗ trợ giáo viên, HS, các trường bị thiệt hại do bão lũ để có thể tổ chức dạy học, dạy bù cho HS phải nghỉ học do mưa lũ. Trường hợp những HS quá khó khăn không thể đến được trường thì nhà trường có phương án để duy trì sự học cho HS như giao bài tập, hướng dẫn HS tự học, cử giáo viên trực tiếp hỗ trợ cho HS, nhóm HS...

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho HS nghỉ học và học bù Theo Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 của Bộ GD-ĐT, thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18.1.2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2026. Thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện. Khung kế hoạch của Bộ GD-ĐT cũng quy định giám đốc sở GD-ĐT quyết định cho HS nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.