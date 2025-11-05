Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ chiều mai để ứng phó bão Kalmaegi

Chiều tối nay 5.11, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng ban hành văn bản về việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13). Trẻ mầm non, học sinh và học viên trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng được nghỉ học vào chiều mai 6.11 để bảo đảm an toàn trong thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học và trường đại học tư thục, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học tập của sinh viên, học viên.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai nghiêm túc Công điện số 09 ngày 3.11 của UBND TP.Đà Nẵng và Công văn 2060 ngày 4.11.2025 của Sở GD-ĐT về chủ động ứng phó bão số 13.

Công an TP.Đà Nẵng nỗ lực dọn dẹp trường học sau đợt lũ vào cuối tháng 10 ẢNH: Đ.X

Các trường phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống bão, có phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và tài sản.

Đặc biệt, các trường có tổ chức bán trú cần thông báo sớm cho phụ huynh và nhà cung cấp suất ăn không lấy thực phẩm để tránh thừa, hư hỏng. Các trường có học sinh nội trú phải bố trí giáo viên, nhân viên quản lý trực, đảm bảo an toàn cho học sinh nếu các em không thể về nhà.

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng lưu ý các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa lớn, thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó. Sau bão cần nhanh chóng triển khai khắc phục, vệ sinh trường lớp và sớm ổn định dạy - học; đồng thời quan tâm hỗ trợ gia đình học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng do thiên tai.