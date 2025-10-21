Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/10/2025 19:07 GMT+7

Trường mầm non ở TP.HCM công khai bữa ăn của trẻ tới phụ huynh học sinh qua nhiều kênh, trực tiếp và trực tuyến, đồng thời cho phép phụ huynh tham quan, giám sát bếp ăn bán trú.

Để phụ huynh yên tâm về bếp ăn bán trú

Từ sáng sớm 17.10, sảnh và sân trường, Trường mầm non 19/5 Thành Phố (94 Nguyễn Đình Chiểu, P.Tân Định, TP.HCM) đã thơm nức mùi đồ ăn. Các bàn, kệ để các đồ ăn, nước uống với đa dạng món sau khi chế biến tại bếp ăn bán trú đã được bày biện gọn gàng, ngăn nắp, vừa tầm với của trẻ.

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 1.

Trẻ thoải mái tự lựa món ăn tại bữa sáng buffet

ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 2.

ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 3.

Không gian bữa sáng được tổ chức ngoài trời, phụ huynh được quan sát bữa ăn của các con

ẢNH: THÚY HẰNG

Đây là một trong những bữa sáng buffet - bữa sáng tự chọn cho tất cả học sinh của Trường mầm non 19/5 Thành Phố, được tổ chức trong năm học nhằm hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Rất đông phụ huynh cùng tới trường xem giờ ăn của con, cùng quan sát các món ăn, cách các giáo viên, nhân viên nhà trường chuẩn bị đồ ăn và tổ chức sắp xếp giờ ăn của trẻ.

Cô Tăng Thị Thanh Thúy, Phó hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, cho biết bữa ăn buffet cho toàn bộ trẻ em trong trường được tổ chức mỗi năm 2 lần (vào tuần lễ dinh dưỡng và phát triển) và cuối năm học. Trẻ em rất thích thú khi được tham gia những giờ ăn tự chọn. Khác với giờ ăn mỗi ngày - khi các trẻ ăn với thực đơn từng ngày, ngay trong lớp học - với buffett, các con được ăn tập trung toàn trường ở không gian mở ngoài trời, và thoải mái tự lựa chọn những món con thích. 

Đồng thời, qua việc ăn buffet, các trẻ được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay khi lấy đồ ăn, trẻ được học tinh thần tự phục vụ, tinh thần kỷ luật biết chờ đợi, xếp hàng đến lượt lấy đồ ăn, biết lấy đồ ăn vừa phải để không lãng phí, biết cảm thụ cái đẹp - từ sự tinh tế, tỉ mỉ khi trang trí các món ăn…

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 4.

ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 5.

Trẻ mầm non học được nhiều bài học từ bữa ăn buffet

ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Thúy cho biết để phụ huynh yên tâm về bữa ăn của trẻ an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, nhà trường công khai bữa ăn, công khai thực đơn, đơn vị cung cấp thực phẩm qua eNetViet, bảng thông tin trường học. Đồng thời, trường học có tủ lạnh trưng bày đồ ăn thực tế mà trẻ ăn vào mỗi bữa sáng, trưa, xế… đúng món ăn, đồ uống thực tế với khẩu phần của trẻ. Tủ lạnh này lắp kính trong suốt, để ngay ngoài sảnh ra vào để mỗi phụ huynh đều có thể dễ dàng quan sát buổi sáng, chiều khi đưa rước con đi học.

Bên cạnh đó, nhà trường có tổ chức cho phụ huynh tham quan, giám sát bếp ăn, nơi chế biến các món ăn của trẻ để nắm quy trình chế biến món ăn, hiểu về nguồn gốc thực phẩm, công khai các nhãn hàng, đơn vị cung cấp thực phẩm vào trường học.

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 6.

Phụ huynh được tìm hiểu các nhãn sản phẩm nào được đưa vào bếp ăn trường học của con em mình

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 7.

Phụ huynh được tham quan bếp ăn một chiều trong trường học

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 8.

Tủ lạnh trưng bày món ăn của ngày được để ngay vị trí dễ quan sát, phụ huynh có thể biết các bữa hôm nay con ăn món gì

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trẻ tự pha chế đồ uống mời ba mẹ, thầy cô

Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm học 2025-2026, trong chiều nay (21.10) và các ngày 22, 23.10, Trường mầm non 19/5 Thành Phố còn tổ chức buổi "Coffee shop"; Bé tập làm nội trợ với món yaourt trái cây; gian hàng rau củ sạch…Tại đây trẻ em các lớp cùng giáo viên, phụ huynh pha chế đồ uống, làm đồ ăn, bán rau củ quả…, từ đó có thêm kiến thức, kỹ năng về thực phẩm. Phụ huynh cũng có thêm thông tin về nguồn thực phẩm được cung cấp cho bếp ăn của trẻ, từ đó an tâm về bữa ăn tại trường học.

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 9.

Chiều nay, 21.10, trẻ em được học pha chế đồ uống, các con tự tay làm các món nước, mời phụ huynh, mời thầy cô

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 10.

Phụ huynh vui mừng khi thấy con đã có thể tự tay pha chế đồ uống, lễ phép mời người lớn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 11.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 12.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phụ huynh giám sát bếp ăn bán trú, trường học công khai bữa ăn- Ảnh 13.

Hoạt động "coffee shop" tổ chức chiều 21.10, hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm học 2025-2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Bách, phụ huynh bé Nguyễn Tú Khuê (5 tuổi), cho biết ở cương vị phụ huynh, khi con được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trong trường học có môi trường tốt, chất lượng giáo dục cao, bữa ăn được công khai, chăm chút, con cái đi học về khỏe mạnh, vui vẻ, luôn muốn đến trường thì đó là niềm vui, sự yên tâm rất lớn.

Chị Hồ Ngọc Yến, phụ huynh bé Võ Hoàng Tuệ Vương (20 tháng tuổi), cho biết con của chị mới đi học từ đầu tháng 9 và may mắn là bé thích nghi nhanh, con yêu thích đi học. Là thành viên trong ban đại diện phụ huynh, chị Yến được tham quan, giám sát bếp ăn trường học, xem các thông tin thực phẩm cung cấp trong bữa ăn của trẻ. Theo chị Yến, những việc làm minh bạch, công khai bếp ăn, bữa ăn cho trẻ khiến phụ huynh an tâm khi gửi con cả ngày ở trường, góp phần xây dựng trường học thân thiện, trường học hạnh phúc.

Các trường mầm non tại TP.HCM đều công khai menu các trẻ ăn hàng ngày, thông qua các kênh liên lạc điện tử, bảng thông tin niêm yết tại trường, trang web chính thức nhà trường. Đồng thời, các trường mầm non hiện nay đều tổ chức các ngày hoạt động mở, mời phụ huynh vào trường ăn cơm cùng con, làm thầy cô giáo mầm non một ngày, thăm nhà bếp của con, cùng tham gia sơ chế đồ ăn để hiểu về quy trình nấu ăn tại trường. Ngoài Trường mầm non 19/5 Thành Phố, các trường mầm non ở TP.HCM làm tốt hoạt động này trong các năm học qua như: Trường mầm non Thành Phố (P.Xuân Hòa); Trường mầm non Sóc Nâu (P.An Hội Tây); Trường mầm non Sơn Ca 14 (P.Phú Nhuận); Trường mầm non Tân Phong (P.Tân Hưng)...

Khám phá thêm chủ đề

