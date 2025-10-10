Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM

Thúy Hằng - Nguyễn Tài
10/10/2025 20:24 GMT+7

Bé Na bật công tắc, chạm nhẹ đầu ngón tay lên đầu robot, chú robot màu vàng cam cười khúc khích và vẫy cánh tay chào mừng. Robot AI giới thiệu mình tên là Elik và sẽ kể cho bé nghe chuyện 'Thỏ con không vâng lời'.

Ngày 10.10, trong ngày Chuyển đổi số quốc gia, Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM khánh thành Thư viện số - Thư viện ước mơ. Thư viện nhỏ xinh với nhiều góc nhỏ khác nhau, cho trẻ mầm non được đọc sách trên các toa tàu mini, vui chơi, làm các chú rối hóa thân vào các nhân vật trong sách, đồng thời áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) vào Robot Elik.

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 1.

Trẻ mầm non cùng cô đọc sách và nghe robot AI Elik kể chuyện trong thư viện

ẢNH: THÚY HẰNG

Hai chú robot màu cam trở thành người bạn đồng hành với trẻ mầm non có dáng vẻ gần gũi, cử động linh hoạt. Chỉ cần trẻ thao tác chạm, ra hiệu, Elik sẽ bắt đầu kể các câu chuyện cho các trẻ mầm non nghe bằng giọng đọc diễn cảm.

"Từ hứng thú được nghe kể chuyện diễn cảm, trẻ sẽ được phát triển khả năng ngôn ngữ, đồng thời hình thành thói quen thích nghe đọc sách, xem sách, tăng cường khả năng giao tiếp, tò mò với những cuốn sách xung quanh mình", cô Nguyễn Như Quỳnh, giáo viên lớp lá, Trường mầm non Tân Phong, cho biết.

"Sắp tới chúng tôi sẽ phát triển robot này, để bé có thể chỉ cần chạm, nói muốn nghe câu chuyện nào, robot sẽ kể cho bé câu chuyện đó", cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong, cho hay.

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 2.

Trẻ em tương tác với robot AI, nghe robot kể chuyện

ẢNH: THÚY HẰNG

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 3.

Trong ngày ra mắt thư viện số, nhiều phụ huynh có mặt, cùng xem con trải nghiệm với kính thực tế ảo

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Thư viện số - Thư viện ước mơ còn nhiều áp dụng công nghệ như cho trẻ mang kính thực tế ảo, khám phá khoa học xung quanh; việc mượn trả sách của phụ huynh đơn giản hơn khi cha mẹ trẻ chỉ cần quét mã QR thông tin trên bìa các cuốn sách. Hệ thống thư viện cập nhật số lần mượn, xem sách và trả lời câu hỏi của trẻ, các bé sẽ nhận được quà khích lệ. Từ đó, giúp tăng cường sự kết nối giữa phụ huynh - giáo viên, phụ huynh có thể đồng hành cùng con trong việc đọc sách khám phá kiến thức mới tại nhà...

Thư viện số, robot AI, không phát sinh bất cứ khoản thu nào của phụ huynh

Diện tích của không gian Thư viện số - Thư viện ước mơ khá nhỏ, gần 30 m2, và được tái sử dụng các trang thiết bị sẵn có từ trường học, không phát sinh bất cứ khoản thu nào của phụ huynh học sinh. Các nhà giáo và những người có tâm huyết với giáo dục cùng chung tay tạo nên thư viện số này, không lấy bất cứ thù lao nào.

Người xây dựng ý tưởng thư viện số là cô Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Mỹ Liên, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phong.

Thầy Lê Ngọc Phong, Chánh văn phòng CLB Các nhà khoa học trẻ TP.HCM, thiết kế ý tưởng, chịu trách nhiệm phác thảo bản vẽ mô hình. Robot AI - Robot Elik đọc sách cho trẻ được thiết kế bởi thầy Đặng Hoài Nam, giáo viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên Tân Thuận (trước đây là quận 7).

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 4.

ẢNH: THÚY HẰNG

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 5.

Thư viện số không phát sinh bất cứ khoản thu nào tới phụ huynh, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho trẻ

ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Ngô Ngọc Lan, Giám đốc Công ty TNHH HandArt, lên ý tưởng sử dụng kính thực tế ảo trong khám phá khoa học ứng dụng. Các hình ảnh sinh động trên tường của thư viện số có sự góp sức của cô Đàm Hoàng Duy Uyên, Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (Nhà thiếu nhi quận 7 cũ) cùng nhóm họa sĩ.

"Với thư viện thông minh cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI làm ra robot kể chuyện, chúng tôi không lạm dụng AI mà vận dụng sáng tạo AI để góp phần kích thích sự tìm tòi, sáng tạo của trẻ. Chúng tôi tin rằng thư viện số sẽ mang đến cho các bé một hành trình khám phá văn hóa thế giới thu nhỏ, giúp nuôi dưỡng thói quen đọc sách, tình yêu tri thức, đồng thời hình thành năng lực số từ những bước đi đầu tiên. Chúng tôi tin rằng, mỗi cuốn sách, mỗi không gian trong thư viện sẽ mở ra một cánh cửa tri thức và khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn cho trẻ", cô Phạm Bảo Hạnh chia sẻ.

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 6.

Trong thư viện, các bé mầm non cùng cô tương tác với các chú rối, tưởng tượng ra các nhân vật và kể chuyện sáng tạo

ẢNH: THÚY HẰNG

Robot AI kể chuyện ở thư viện thu hút trẻ mầm non TP.HCM - Ảnh 7.

Trẻ em trải nghiệm đọc sách số

ẢNH: NGUYỄN TÀI

Ông Lê Ngọc Phong cho hay việc áp dụng công nghệ AI vào giảng dạy cũng như các hoạt động khám phá, trải nghiệm, giáo dục cho trẻ mầm non sẽ là một thách thức lớn đối với những nhà trường thiếu hụt về nguồn nhân lực biết khai thác và vận hành công nghệ AI cùng với tâm lý e ngại về chuyển đổi. Nhưng không vì thế mà các giáo viên mầm non bỏ cuộc. Qua các đợt tập huấn về AI, các giáo viên mầm non của TP.HCM đã có nhiều kiến thức, kinh nghiệm hơn.

"Công nghệ AI là chìa khóa mở ra cánh cửa giáo dục hiện đại giúp vượt qua những rào cản tri thức, thực hiện hóa một nền giáo dục hiện đại cho tương lai không chỉ áp dụng công nghệ mà còn ở cách sử dụng công nghệ để nâng tầm con người", ông Phong nói.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
