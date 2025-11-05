Quảng Ngãi: Chiều mai 6.11, học sinh nghỉ học để tránh bão Kalmaegi

Chiều nay 5.11, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có công văn khẩn đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị giáo dục trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13).

Học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi được nghỉ chiều 6.11 để đảm bảo an toàn trước bão Kalmaegi (bão số 13) ẢNH: P.A

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các địa phương, đơn vị cho học sinh được nghỉ học từ chiều 6.11 cho đến khi có thông báo mới. Các trường phải rà soát, gia cố cơ sở vật chất như mái tôn, cửa sổ, phòng học, cây xanh, khu nội trú… để hạn chế thiệt hại do bão Kalmaegi.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động di dời, bảo quản thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu và sao lưu dữ liệu điện tử ở nơi an toàn. Những trường có điều kiện phù hợp cần sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp nhận, hỗ trợ người dân đến tránh trú bão khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các trường phải duy trì liên lạc thường xuyên với học sinh, giáo viên ở vùng có nguy cơ bị cô lập và tổ chức trực 24/24 trong suốt thời gian bão đổ bộ.

Sau khi bão tan, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các trường nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp, kiểm tra an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp.

Ghi nhận từ một số địa phương, đã có nhiều xã ở Quảng Ngãi thông báo cho học sinh nghỉ học từ sáng mai 6.11.