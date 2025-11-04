Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng tất tả dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'

Gian nan sau lũ dữ

Tại Trường tiểu học Đoàn Nghiên (thôn An Lợi Tây, xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng), nơi được xem là “rốn lũ” của sông Vu Gia, nước vừa rút sau nhiều ngày ngập sâu để lại lớp bùn dày, rác và mùi ẩm nồng nặc khắp sân trường.

Chiều 4.11, các thầy cô đã có mặt đông đủ, tay cuốc, tay chổi, tất tả dọn bùn, chà nền, lau từng chiếc bàn, chiếc ghế để sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp sau một tuần nghỉ học vì ngập lụt.

Giáo viên Trường tiểu học Đoàn Nghiên tất bật dọn bùn sau trận lũ lịch sử để kịp đón học sinh trở lại lớp ẢNH: HUY ĐẠT

Cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua nước lên xuống 4 lần chỉ trong vài ngày khiến người dân địa phương chạy lũ gần như kiệt sức.

“Mỗi lần nước rút, người dân vừa dọn dẹp thì lũ lại tràn về. Chúng tôi vừa kê cao tài sản, vừa cầu mong trời sớm tạnh nhưng nước dâng quá nhanh, ngập sâu 1,5 m, mọi công sức đều trôi theo dòng lũ”, cô Hiền chia sẻ.

Cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Nghiên, cùng các thầy cô tất bật dọn dẹp sân trường ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ trường lớp, mà nhà riêng của nhiều giáo viên cũng ngập nặng, hư hỏng đồ đạc. “Nhưng theo kế hoạch, học sinh phải sớm trở lại trường để không trễ chương trình dạy. Vậy là thầy cô đành gác việc nhà, dầm mình trong bùn để dọn trường. Dù mệt nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng”, cô Hiền nói thêm.

Sau khi nước rút, lực lượng vũ trang địa phương đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ nhà trường. Từng nhóm chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh chia nhau dọn rác, xúc bùn, khiêng bàn ghế, phơi sách vở...

Dù lấm lem bùn đất nhưng thầy cô vùng rốn lũ xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng) đều mong ngóng học sinh đến trường trở lại ẢNH: HUY ĐẠT

“Giờ tất cả các phòng học, bàn ghế đã được rửa sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào ngày 5.11. Chúng tôi cũng nhớ học sinh lắm rồi, mong mai các em trở lại lớp đầy đủ”, cô Hiền nói.

Đứng bên sân trường lấm lem bùn đất, bà Nguyễn Thị Tươi (một phụ huynh) xúc động cho biết: “Nhà tôi cũng ngập, đồ đạc, gạo lúa ướt hết. Hôm nay trời hửng nắng, cả gia đình khiêng lúa ra phơi nên chẳng giúp được gì cho thầy cô. Nhìn các cô gồng mình dọn trường mà thương lắm".

Sau lũ, sân trường chỉ còn lại tiếng chổi xào xạc và nụ cười mệt nhoài của giáo viên vùng rốn lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Ngành giáo dục nỗ lực khắc phục lũ lụt

Chiều cùng ngày (4.11), đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với ngành giáo dục TP.Đà Nẵng, ghi nhận công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 12.

Theo báo cáo, toàn ngành giáo dục TP.Đà Nẵng thiệt hại hơn 14 tỉ đồng do mưa lũ; nhiều trường bị hư hỏng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học...

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng (người đứng), báo cáo thiệt hại toàn ngành giáo dục thành phố do mưa lũ gây ra ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay sau khi nước rút, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại học sớm nhất.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của giáo viên và ngành giáo dục địa phương.

Ông Thưởng nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là đưa học sinh trở lại trường an toàn, không nên đặt nặng hình thức. Chỉ cần các em được đến trường, có thầy cô và bạn bè bên cạnh, đó đã là niềm hạnh phúc”.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu đưa học sinh trở lại trường học sớm nhất và an toàn ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi làm việc, Bộ GD-ĐT đã trao tặng 750 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, cùng 125.000 bản sách giáo khoa trị giá 2,5 tỉ đồng cho học sinh vùng lũ, giúp các em sớm ổn định việc học.