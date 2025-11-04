Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng tất tả dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'

Huy Đạt
Huy Đạt
04/11/2025 23:06 GMT+7

Sau lũ dữ, trường học ở vùng rốn lũ Đà Nẵng ngập bùn đất, thầy cô gian nan dọn dẹp. 'Nhớ học sinh lắm rồi, mong mai các em được trở lại lớp', cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Nghiên nghẹn ngào.

Gian nan sau lũ dữ

Tại Trường tiểu học Đoàn Nghiên (thôn An Lợi Tây, xã Đại Lộc, TP.Đà Nẵng), nơi được xem là “rốn lũ” của sông Vu Gia, nước vừa rút sau nhiều ngày ngập sâu để lại lớp bùn dày, rác và mùi ẩm nồng nặc khắp sân trường.

Chiều 4.11, các thầy cô đã có mặt đông đủ, tay cuốc, tay chổi, tất tả dọn bùn, chà nền, lau từng chiếc bàn, chiếc ghế để sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp sau một tuần nghỉ học vì ngập lụt.

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng gian nan dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'- Ảnh 1.

Giáo viên Trường tiểu học Đoàn Nghiên tất bật dọn bùn sau trận lũ lịch sử để kịp đón học sinh trở lại lớp

ẢNH: HUY ĐẠT

Cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua nước lên xuống 4 lần chỉ trong vài ngày khiến người dân địa phương chạy lũ gần như kiệt sức.

“Mỗi lần nước rút, người dân vừa dọn dẹp thì lũ lại tràn về. Chúng tôi vừa kê cao tài sản, vừa cầu mong trời sớm tạnh nhưng nước dâng quá nhanh, ngập sâu 1,5 m, mọi công sức đều trôi theo dòng lũ”, cô Hiền chia sẻ.

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng gian nan dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'- Ảnh 2.

Cô Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Nghiên, cùng các thầy cô tất bật dọn dẹp sân trường

ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ trường lớp, mà nhà riêng của nhiều giáo viên cũng ngập nặng, hư hỏng đồ đạc. “Nhưng theo kế hoạch, học sinh phải sớm trở lại trường để không trễ chương trình dạy. Vậy là thầy cô đành gác việc nhà, dầm mình trong bùn để dọn trường. Dù mệt nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng”, cô Hiền nói thêm.

Sau khi nước rút, lực lượng vũ trang địa phương đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ nhà trường. Từng nhóm chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh chia nhau dọn rác, xúc bùn, khiêng bàn ghế, phơi sách vở...

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng gian nan dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'- Ảnh 3.

Dù lấm lem bùn đất nhưng thầy cô vùng rốn lũ xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng) đều mong ngóng học sinh đến trường trở lại

ẢNH: HUY ĐẠT

“Giờ tất cả các phòng học, bàn ghế đã được rửa sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại vào ngày 5.11. Chúng tôi cũng nhớ học sinh lắm rồi, mong mai các em trở lại lớp đầy đủ”, cô Hiền nói.

Đứng bên sân trường lấm lem bùn đất, bà Nguyễn Thị Tươi (một phụ huynh) xúc động cho biết: “Nhà tôi cũng ngập, đồ đạc, gạo lúa ướt hết. Hôm nay trời hửng nắng, cả gia đình khiêng lúa ra phơi nên chẳng giúp được gì cho thầy cô. Nhìn các cô gồng mình dọn trường mà thương lắm".

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng gian nan dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'- Ảnh 4.

Sau lũ, sân trường chỉ còn lại tiếng chổi xào xạc và nụ cười mệt nhoài của giáo viên vùng rốn lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngành giáo dục nỗ lực khắc phục lũ lụt

Chiều cùng ngày (4.11), đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với ngành giáo dục TP.Đà Nẵng, ghi nhận công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 12.

Theo báo cáo, toàn ngành giáo dục TP.Đà Nẵng thiệt hại hơn 14 tỉ đồng do mưa lũ; nhiều trường bị hư hỏng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học...

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng gian nan dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'- Ảnh 5.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng (người đứng), báo cáo thiệt hại toàn ngành giáo dục thành phố do mưa lũ gây ra

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay sau khi nước rút, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại học sớm nhất.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của giáo viên và ngành giáo dục địa phương. 

Ông Thưởng nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất lúc này là đưa học sinh trở lại trường an toàn, không nên đặt nặng hình thức. Chỉ cần các em được đến trường, có thầy cô và bạn bè bên cạnh, đó đã là niềm hạnh phúc”.

Giáo viên vùng rốn lũ Đà Nẵng gian nan dọn bùn: 'Nhớ học sinh lắm rồi!'- Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu đưa học sinh trở lại trường học sớm nhất và an toàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi làm việc, Bộ GD-ĐT đã trao tặng 750 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, cùng 125.000 bản sách giáo khoa trị giá 2,5 tỉ đồng cho học sinh vùng lũ, giúp các em sớm ổn định việc học.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sụt lún điểm trường vùng cao, khẩn cấp di dời học sinh

Mưa lớn kéo dài khiến điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh, TP.Đà Nẵng) bị sụt lún, có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời trang thiết bị và học sinh.

Đà Nẵng: Một điểm trường sạt lở, nguy cơ đổ sập chỉ sau 3 tháng khánh thành

Đà Nẵng ủy quyền cho cơ sở quyết định việc nghỉ học phòng tránh mưa lũ

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng rốn lũ Thầy cô Nghỉ học giáo dục trở lại trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận