Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về y tế

Chiều 16.10, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trí, tiểu học và THCS xã Tây Giang tại thôn Ahu (xã Tây Giang).

Tham dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trí, tiểu học và THCS xã Tây Giang được xây dựng trên diện tích quy hoạch 7,1 ha, kinh phí hơn 262 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao trong tháng 8.2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới 2026 - 2027.

Các học sinh ở xã Tây Giang chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Công trình dự kiến bao gồm các hạng mục, khối lớp học và bộ môn với tổng số gần 2.000 học sinh, tương đương với 30 lớp và 14 phòng bộ môn. Trong đó, bố trí 15 lớp học cho khối THCS và 15 lớp học cho khối tiểu học.

Ngoài ra, còn bố trí các phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Khối hành chính, quản trị được bố trí phòng hiệu trưởng, 2 phòng hiệu phó, phòng hội đồng sư phạm, văn phòng. Riêng khối phục vụ sinh hoạt gồm nhà bếp, nhà ăn, nhà ở nội trú cho học sinh, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời, nhà văn hóa...

Dự án mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú, tiểu học và THCS xã Tây Giang ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố được giao nhiệm vụ xây dựng 6 trường tại 6 xã biên giới. Với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng, thành phố đã nghiêm túc triển khai khảo sát, lập danh mục và đề xuất Chính phủ phê duyệt. Trong năm 2025, thành phố sẽ khởi công cả 6 trường học, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được Thủ tướng Chính phủ phân bổ là 482 tỉ đồng.

Theo ông Ấn, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng cho nhu cầu học tập của gần 2.000 con em hiện nay của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tây Giang.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người đứng đầu chính quyền TP.Đà Nẵng cũng cho hay, Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng - an ninh. Việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng cho nhu cầu học tập của gần 2.000 con em hiện nay của đồng bào dân tộc thiểu số mà đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tây Giang.

"TP.Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường vào hoạt động phục vụ con em địa phương. Cùng với đó, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra", ông Ấn khẳng định.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 30.6

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cho hay giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, rồi chúng ta phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

"Chủ trương của chúng ta đối với đồng bào dân tộc là phải bình đẳng về giáo dục và đào tạo, bình đẳng y tế, bình đẳng về văn hóa, công bằng tiến bộ xã hội. Vì vậy, chúng ta phải phát triển nó bền vững, phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là vùng biên giới", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui vẻ trong sự chào đón của học sinh, lãnh đạo xã Tây Giang ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thủ tướng cho biết vừa rồi Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72, liên quan đến các lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế. Nhưng cái quan trọng nhất của các nghị quyết này là làm sao đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển đồng đều ở các khu vực, các vùng miền…

"Đây là một cái chủ trương lớn để góp phần thực hiện công bằng tiến bộ xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu là chúng ta không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, mà trao cho các tỉnh bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các vùng miền về vấn đề liên quan đến giáo dục, kinh tế, văn hóa, sức khỏe và lao động", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần tiết kiệm và quyết tâm khởi công 6 trường trong năm nay của TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu tiến độ phải được rút ngắn hơn nữa, phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 15.8.2026. Riêng Trường phổ thông nội trú, bán trú, tiểu học và THCS xã Tây Giang phải hoàn thành trước 30.6.2026, thay vì tháng 8.2026 như đề xuất.

Thủ tướng cũng đề nghị quân đội, công an, ngoài cái việc hỗ trợ của Nhà nước ra, kêu gọi sự hỗ trợ của người dân, xã hội, ai có gì giúp đấy, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Xây dựng cái trường này rất cần, một cái cây cũng rất quý, một viên gạch cũng quý, một bao xi măng cũng quý, nhận hết. Tinh thần là làm cái gì ra cái đấy, làm cái gì dứt cái nấy, không có chuyện năm nay làm một ít, sang năm làm một ít, làm cái gì dứt khoát cái đó luôn. Không có kéo dài từ cái việc này sang việc kia. Chúng ta làm hiện đại, kiên cố luôn", Thủ tướng yêu cầu

Đối với nhà trường thì Thủ tướng nhắc nhở chất lượng dạy và học là phải được quan tâm, luôn luôn phải đổi mới, luôn luôn phải bám sát với tình hình thực tiễn để giáo dục, đào tạo theo sự phát triển của địa phương, của đất nước

Thủ tướng cũng đề nghị nhà thầu đây là một công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, cho nên phải làm với tất cả các trách nhiệm của mình.