Đà Nẵng sẵn sàng trả đến 150 triệu đồng/tháng để thu hút nhân lực chất lượng cao

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công. Quyết định này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 15 được HĐND thành phố ban hành vào ngày 23.6.2025 về thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Người đạt ‘Giải thưởng Hồ Chí Minh’, ‘Giải thưởng Nhà nước’ về văn học nghệ thuật sẽ có cơ hội được tham gia theo đề án thu hút nhân lực chất lượng cao của TP.Đà Nẵng

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc nước ngoài; người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cùng các trường hợp được hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức theo quy định của pháp luật.

Chính sách thu hút được triển khai theo 2 hình thức: hợp đồng lao động có thời hạn hoặc thuê khoán công việc, sản phẩm. Đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành, mức lương được xác định theo 3 bậc, gồm: 150 triệu đồng/tháng, 100 triệu đồng/tháng và 50 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp thuê khoán công việc hoặc sản phẩm, mức thù lao sẽ được thỏa thuận dựa trên lĩnh vực, yêu cầu, khối lượng công việc, năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. Các chi phí đi lại, thuê nhà và chế độ hỗ trợ khác có thể được tính trong hợp đồng.

Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong văn hóa, nghệ thuật, thể thao được hưởng hỗ trợ một lần 100 triệu đồng/người cùng mức lương đề xuất tối đa 25 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia, huấn luyện viên và 20 triệu đồng/tháng đối với văn nghệ sĩ, vận động viên.

Ngoài ra, người trong diện thu hút còn được tạo điều kiện về môi trường làm việc, lưu trú, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và được hưởng các chế độ khen thưởng tương ứng với thành tích đạt được.

Người được thu hút còn có thể được hỗ trợ tối đa 50% chi phí lưu trú trong thời gian công tác tại Đà Nẵng, không vượt quá 20 triệu đồng/tháng trong tối đa 1 năm.

Đối với các công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật, công nghệ hoặc tác phẩm văn hóa - nghệ thuật, thể thao có giá trị thực tiễn, người thực hiện được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu hoặc mức thưởng tối đa 500 triệu đồng/công trình. Người có tài năng đạt thành tích, giải thưởng lớn sẽ được hưởng mức khuyến khích 100 triệu đồng/giải.

Đối với nhân lực chất lượng cao được thu hút theo hình thức tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào công chức, viên chức, thành phố áp dụng chính sách hỗ trợ một lần theo trình độ học vấn. Cụ thể, trình độ đại học là 200 triệu đồng, thạc sĩ là 300 triệu đồng, tiến sĩ là 500 triệu đồng, phó giáo sư 600 triệu đồng, giáo sư 700 triệu đồng.

Cùng với chính sách thu hút, TP.Đà Nẵng đẩy mạnh chương trình bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Người hoạt động trong ngành, lĩnh vực nào được ưu tiên thu hút?

Theo Nghị quyết số 15 do HĐND TP.Đà Nẵng, ban hành vào ngày 23.6.2025, người hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn theo Nghị quyết số 43-NQ/TW (ngày 24.1.2019) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là những đối tượng ưu tiên trong thu hút.

Cụ thể, các ngành gồm:

Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng.

Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics.

Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp.

Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số.

Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các lĩnh vực công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao.

Các lĩnh vực công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các chuyên gia xây dựng và tổ chức quản lý, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do; xây dựng, hoạch định chính sách công và quản lý nhà nước.

Người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; các lĩnh vực khác phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm do các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố danh mục các lĩnh vực, chương trình, dự án, đề tài mà thành phố đang có nhu cầu.

Về điều kiện thu hút, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 179/2024/NĐ-CP.

Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao. Trong đó, ở lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật phải đủ các điều kiện:

Người đạt ‘Giải thưởng Hồ Chí Minh’, ‘Giải thưởng Nhà nước’ về văn học nghệ thuật; danh hiệu vinh dự Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Người đoạt huy chương vàng hoặc đạt giải nhất tại các kỳ thi, các giải chuyên nghiệp quốc gia; huy chương vàng, huy chương bạc hoặc giải nhất, nhì tại các cuộc thi khu vực hoặc thế giới; đoạt huy chương vàng, huy chương bạc hoặc giải nhất, nhì tại các cuộc thi về văn hóa nghệ thuật nổi tiếng.

Ơ lĩnh vực thể dục, thể thao, người được thu hút phải đáp ứng điều kiện:

Người có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện vận động viên đạt huy chương vàng tại giải vô địch Đông Nam Á trở lên, trong các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á trở lên; đạt huân chương lao động vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện vận động viên thể dục thể thao.

Vận động viên đã đạt thành tích một trong các giải thi đấu thể thao như sau: huy chương bạc trở lên tại giải vô địch quốc gia; huy chương vàng tại đại hội thể thao toàn quốc; đạt thành tích trong 3 hạng đầu tại giải thể thao từ cấp khu vực Đông Nam Á hoặc tương đương trở lên. Đối với môn tập thể (gồm bóng chuyền trong nhà, bóng đá) thì vận động viên phải là thành viên đội tuyển trẻ quốc gia trở lên.